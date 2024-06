Shakira no tiene interés en tener romances formales por el momento

Shakira quiere mantenerse alejada de los compromisos románticos. Aunque la cantante no se cierra a conocer nuevas personas, no está interesada en embarcarse en una relación formal con nadie.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante colombiana de 47 años habló sobre sus deseos en el ámbito romántico tras su separación de Gerard Piqué el año pasado.

“¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan”, dijo.

“No me opongo a tener amigos, pero no estoy pensando en eso del romance”, agregó.

Shakira aseguró que en este momento su prioridad son sus hijos Milan y Sasha, y su carrera musical. “Cuando somos madres, nunca bajamos la guardia. Podemos seguir trabajando, pero nuestro compromiso como madres es inquebrantable”, afirmó

“A veces es difícil encontrar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo te debes dedicar a ti misma, cuánto a tu trabajo, cuánto a los niños? Pero los niños siempre van primero y es lo que más nos consume”, añadió.

La cantante de “Te felicito” también contó cómo lidió con los conflictos legales en España tras su separación de Gerard Piqué. “Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí”, comentó. “Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo”, agregó.

Tras su mudanza el año pasado, Shakira aseguró que se siente muy bien viviendo en Miami. “Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España. Ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos”, dijo.

Aún cree en el amor

La cantante colombiana no deja que la mala experiencia de su separación de Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación durante más de diez años, tenga una mala visión sobre las relaciones de pareja.

En una entrevista con la revista Marie Claire UK, Shakira reflexionó sobre cómo eran sus expectativas en el amor, su vida después de la separación y la evolución de su visión del amor romántico.

“En el fondo, siempre pensé que tener un marido era lo más importante de mi vida”, contó Shakira. “Estaba buscando a ese hombre como mi padre, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados”, agregó.

En 2022, Shakira y Gerard Piqué se separaron tras once años de relación y dos hijos: Shasha y Milan. Tras una ruptura larga y mediática que la llevó a mudarse a Miami, Shakira confesó que no ha perdido su fe en el amor. Dice que la relación de sus padres la ayuda a mantener la esperanza.

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos”, dijo. “He sido testigo del amor, pero yo tampoco he tenido tanta suerte”, lamentó.

Seguir leyendo: