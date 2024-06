¿Por qué Shakira nunca olvidará el primer día de escuela de sus hijos en Estados Unidos?

Shakira nunca olvidará el primer día de escuela de sus hijos en Estados Unidos. Como toda madre, se sentía muy nerviosa, tenía miedo de que sus hijos sus hijos no se adaptaran a su nueva vida en Miami.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante colombiana cómo fue su mudanza de Barcelona a Miami tras su separación de Gerard Piqué. También recordó por qué estaba nerviosa por el primer día de escuela de Sasha y Milan.

“Estaba muy nerviosa, y cuando los levanté, saltaron sobre mí, me abrazaron y dijeron: ‘¡Nos encanta!’. Mis ojos habían estado como platos todo el día, esperando las peores noticias, y salieron corriendo y brincando de alegría”, dijo la cantante.

Shakira contó que lo que más le asustaba era que sus hijos no se adaptaran. “Cuando los niños encuentran un buen ambiente en la escuela, es fácil. Mientras tanto, nosotros, los adultos, también tenemos que buscar amigos, pero a mi edad no puedo ir a ninguna escuela”, indicó.

En marzo, en una entrevista con Zane Lowe, la cantante habló sobre los retos de ser madre soltera y desarrollar una carrera musical a la vez.

Shakira contó que su agenda es muy compleja, por lo que aprovecha cada momento libre que tiene para pasar tiempo con sus hijos.

“Ayer llegué a casa a las siete de la mañana. Mis hijos ya me estaban esperando, así que desayuné con ellos y me quedé despierta con ellos. A veces ni siquiera me voy a dormir hasta que es hora de acostarse. Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos y acostarlos y luego me desmayo”, dijo.

Aún cree en el amor

La cantante colombiana no deja que la mala experiencia de su separación de Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación durante más de diez años, tenga una mala visión sobre las relaciones de pareja.

En una entrevista con la revista Marie Claire UK, Shakira reflexionó sobre cómo eran sus expectativas en el amor, su vida después de la separación y la evolución de su visión del amor romántico.

“En el fondo, siempre pensé que tener un marido era lo más importante de mi vida”, contó Shakira. “Estaba buscando a ese hombre como mi padre, con quien tendría hijos y luego haría planes para estar con él para siempre, como mis padres, que todavía están tan enamorados”, agregó.

En 2022, Shakira y Gerard Piqué se separaron tras once años de relación y dos hijos: Shasha y Milan. Tras una ruptura larga y mediática que la llevó a mudarse a Miami, Shakira confesó que no ha perdido su fe en el amor. Dice que la relación de sus padres la ayuda a mantener la esperanza.

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos”, dijo. “He sido testigo del amor, pero yo tampoco he tenido tanta suerte”, lamentó.

Mientras llega la persona adecuada a su vida, Shakira aseguró que encuentra consuelo en sus relaciones de amistad, que ahora valora más que nunca. “Oscar Wilde dijo que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto”, citó.

“Mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán allí toda la vida”, aseguró la cantante.

