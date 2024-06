La película “Inside Out 2” ocupa esta semana el número 1 en las taquillas de Estados Unidos

La película de Pixar “Inside Out 2” ocupa esta semana el número 1 en las taquillas de Estados Unidos, tras recaudar $155 millones de dólares en su primer fin de semana. Es el segundo mejor debut para una producción de ese estudio y el segundo para un filme de animación, sólo superado por “The Incredibles 2”, de 2018.

Dirigida por Kelsey Mann (en su debut en largometrajes), “Inside Out 2” presenta en las voces de sus personajes principales a Amy Poehler, Lewis Black, Tony Hale, Maya Hawke, Adele Exarchopoulos y Phyllis Smith. Trata acerca de una adolescente llamada Riley, que experimenta nuevas emociones y que desea calificar para el equipo de hockey de su escuela, The Firehawks.

Mann ha formado parte del equipo creativo de Pixar en películas como “Turning Red”, “Luca” y “Lightyear”. Él comentó a EW que “Inside Out 2” cuenta con un concepto un poco diferente al de la primera parte, estrenada hace nueve años: “La primera película les dio a todos un lenguaje visual para hablar de sus sentimientos. Pensé: ‘Si puedo hacer eso por los adolescentes’, que probablemente fue la época más difícil de mi vida, ‘y si puedo mejorar esa época un poco, entonces me encantaría hacerlo'”.

Completan el Top 5 de esta semana en las taquillas “Bad Boys: Ride Or Die”, la superproducción protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, que baja al segundo lugar, con $33 millones de dólares; en el tercero se encuentra “Kingdom Of The Planet Of The Apes”, con $5.2 millones de dólares. El cuarto puesto es para “The Garfield Movie”, que recaudó $5 millones de dólares, y en el quinto está la película de misterio “The Watchers”, con $3.7 millones de dólares recaudados. En 2015 “Inside Out” obtuvo más de $356 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Pixar Animation y Walt Disney Pictures.

