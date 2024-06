Luis Alberto ‘Venado’ López defenderá su título por cuarta vez ante Angelo Leo en agosto

Luis Alberto ‘Venado’ López defenderá por cuarta ocasión su título de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra Angelo ‘El Chinito’ Leo el 10 de agosto en el Tingley Coliseum en la ciudad natal de su rival de Albuquerque, Nuevo México.

En la nota de prensa, el Venado López resaltó que nuevamente le tocará pelear en territorio enemigo, pero aseguró que demostrará ante El Chinito Leo, excampeón de peso supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quién es el rey de la división.

“El 10 de agosto dejaré muy claro quién es el rey de la división pluma. Esta será la cuarta defensa de mi título mundial y me estoy preparando para una gran batalla contra un excampeón del mundo como Angelo Leo. Será una noche mágica para todos los fanáticos de Nuevo México. Sé que es el peleador local, pero ya sabes lo que pasa cuando entro en territorio enemigo. El ‘Road Warrior’ está de regreso y avisaré a todos los campeones de la división”, dijo.

Buscando coronarse en la segunda división en la que participa, Angelo Leo indicó que se encuentra en el mejor momento de su carrera y sabe que una victoria sobre el campeón mexicano en su ciudad “sería enorme” para él.

“Me siento honrado de pelear por mi segundo título mundial, especialmente en mi ciudad natal de Albuquerque. No podría pedir más. Sé que López es uno de los principales campeones de mi división y una victoria sobre él sería enorme para mí y para mi ciudad. Estoy en el mejor momento de mi carrera y no puedo esperar para mostrarle al mundo el peleador en el que me he convertido desde que gané mi primer título mundial en 2020”, expresó Leo.

El Venado López viene de una victoria por nocaut en el octavo asalto sobre el japonés Reiya Abe en marzo, pelea que marcó su tercera defensa del cinturón. En cambio, Angelo Leo derrotó a Eduardo Báez en su último enfrentamiento por decisión unánime de los jueces el pasado mes de abril.

Angelo Leo, derecha, será el próximo oponente del Venado López en agosto. Foto: David J. Phillip/AP.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 30 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma y volverá a defenderlo por cuarta vez. El mexicano posee récord de 30 triunfos (17 nocauts) y 2 reveses. Por su parte, Angelo Leo, de 30 años, tiene registro de 24 victorias, 11 por la vía del sueño, y una derrota en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Venado López espera noquear a Reiya Abe y luego buscar la unificación: “Será una verdadera guerra”

· Venado López defenderá su título contra Reiya Abe en marzo, según reportes

· Venado López apunta a la unificación de títulos tras otra defensa exitosa frente a Joet González