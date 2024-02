Venado López espera noquear a Reiya Abe y luego buscar la unificación: “Será una verdadera guerra”

Luis Alberto ‘Venado’ López espera noquear el 2 de marzo a Reiya Abe en la pelea donde defenderá su título de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Turning Stone Resort Casino Verona, Nueva York, para luego buscar la unificación de cinturones.

En declaraciones recogidas por BoxingScene tras una sesión de entrenamiento en California, el Venado López explicó que se está preparando para neutralizar el estilo de Abe y advirtió que los primeros asaltos de la pelea serán difíciles, pero espera terminar con Abe antes de los doce rounds.

“Decidí hacer mi campamento aquí en Los Ángeles para poder estar un poco más cerca de mi familia. Me siento muy bien aquí. Tenemos zurdos altos que se mueven mucho porque necesitaremos neutralizar las piernas de Reiya Abe. Vamos a necesitar cortar mucho el ring, así que nos estamos preparando para su estilo de pelea. Es un peleador muy resbaladizo. A él realmente no le gusta pelear. Por lo tanto, será difícil alcanzarlo en las primeras rondas. Pero tenemos grandes compañeros de entrenamiento. Se nota por el ojo morado que uno de ellos me dejó. Creo que estamos haciendo un gran trabajo y espero ganar esta pelea por nocaut”, dijo.

“Mi objetivo a largo plazo es pelear contra los otros campeones y convertirme en un campeón unificado. Doy la bienvenida a una pelea con quien sea el siguiente en la fila. Honestamente, quiero unificar los títulos rápidamente y consolidarme como un gran campeón para luego subir a las 130 libras. La afición sabe que doy todo en el ring. Siempre busco la pelea. Siempre busco ganar por nocaut. Saben que vengo aquí a pelear. Entonces, será una verdadera guerra. Va a ser un poco complicado en los primeros rounds, pero todos saben que cuando subo al ring, siempre habrá una guerra”, añadió.

Cabe destacar que el equipo del Venado López le había pedido un permiso especial a la FIB para poder hacer la pelea de unificación con Robeisy Ramírez, quien en ese momento todavía era monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero le fue negado y se le ordenó enfrentar Reiya Abe. Ahora el mexicano tendrá que pasar por el japonés para buscar convertirse en campeón unificado de peso pluma.

En cambio, Reiya Abe quiere coronarse por primera vez campeón mundial y tendrá la oportunidad de hacerlo frente al Venado López. La última vez que el japonés subió al cuadrilátero fue el pasado mes de abril cuando venció por decisión unánime al exmonarca de dos pesos Kiko Martínez.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma y tiene en mente unificar los cinturones. El mexicano posee récord de 29 triunfos (16 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Reiya Abe, de 30 años, es el retador obligatorio de la FIB e intentará arrebatarle el cinturón al mexicano. El japonés tiene registro de 25 victorias, 10 por la vía del sueño, y tres derrotas en su carrera como profesional.

