Sergio Ramos abandona al Sevilla de España ¿Pondrá rumbo a la MLS en Estados Unidos?

El legendario jugador español y defensa central, Sergio Ramos, ha puesto punto y final a su etapa como miembro del Sevilla de España. Luego de especulaciones sobre lo que podría ser su continuidad en dicho club, finalmente el ex jugador de la selección nacional de España decidió dejar las filas en el equipo andaluz. De acuerdo con información del propio equipo del Sevilla, el ex jugador del Real Madrid le comunicó a la directiva su decisión firme de no continuar.

“Sergio Ramos ha comunicado al Sevilla FC que no continuará la temporada que viene en la entidad de Nervión después de haber cumplido su sueño de volver al club donde se formó como jugador y alcanzó la internacionalidad absoluta”, explica el comunicado.

El Sevilla le desea la mejor de las suertes a Ramos

“El Sevilla FC quiere agradecer el compromiso, el liderazgo y la máxima entrega que Sergio Ramos ha demostrado en esta campaña, deseándole la mejor de las suertes en su próximo reto profesional.”

Ramos tendrá la oportunidad de despedirse de los aficionados del equipo a través de una rueda de prensa. El ya ex jugador del Sevilla dirá adiós públicamente este martes en las instalaciones de la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, acompañado de José María del Nido Carrasco.

Su segundo viaje defendiendo los colores del Sevilla estuvo llena de altos y bajos, pero terminó la temporada demostrando una gran solidez defensiva y ejerciendo una vez más como uno de los líderes más notorios en el campo de juego. Ramos disputó un total de 37 partidos en la campaña 2023-2024, acumulando 3.301 minutos de juego y pudo anotar 7 goles.

¿Futuro en la Major League Soccer?

La ida de Sergio Ramos era un secreto a voces sin lugar a dudas y aparentemente el proyecto de la directiva del Sevilla y sumado a su sueldo, no era acorde a la jerarquía y carrera del defensor central, quien parece apuntar a dejar el fútbol europeo en busca de firmar un último gran contrato donde sus ganancias sean bastante grandes.

La Major League Soccer podría ser uno de los destinos más apetecibles para Sergio Ramos, y es que desde los Estados Unidos ha estado corriendo el rumor que el San Diego FC le estaría ofreciendo el triple de lo que podía llegar a proponer el Sevilla. Ramos estaría ganando un total de 12 millones de Euros (Casi 13 millones de dólares) por un contrato de un año.

El San Diego se estrenará en la MLS en febrero de 2025. La liga estadounidense tiene un calendario distinto respecto al de las ligas europeas y se disputa de finales de febrero a diciembre de cada año. Ramos, de 38 años, lo ganó todo en su exitosa trayectoria en el Real Madrid, por el que fichó en 2005 y del que salió en 2021 tras conquistar, entre otros trofeos, cuatro Ligas de Campeones.

😯 "El San Diego FC, de EE.UU, está interesado en varios exjugadores del Real Madrid".



◻️ "Entre ellos Sergio Ramos, Keylor Navas, Nacho, Modric…".



Información de @JuanfeSanzPerez en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/sWcuI16LiW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2024

