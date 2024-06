Cazzu y su postura ante la infidelidad: “Es el final de todo”

El nombre de la rapera Cazzu no deja de encabezar los titulares debido a su reciente ruptura con el cantante Christian Nodal. Y es en medio de la ola de dimes y diretes que ha resurgido una entrevista en la que la joven compartió su opinión sobre la infidelidad. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Hace algunos meses, la intérprete de “Brinca” y “Nena Trampa” visitó el podcast de Rossello cuando aún se encontraba en una relación con el mexicano, razón por las que preguntas sobre su postura ante el amor y la infidelidad no faltaron.

Al respecto, Cazzu no dudó en afirmar que para ella una infidelidad es imperdonable: “No, jamás. Lo tengo condenadísimo. Para mí la infidelidad no se perdona, es el final de todo“, dijo contundente. “No es como que voy a hacer algo más que dejarte, por siempre“.

Sería justo un año después que dichas declaraciones salieran a relucir nuevamente en medio de las especulaciones sobre la causa de su separación con el papá de su hija Inti. Y es que de acuerdo con el público, el poco tiempo que hubo entre el anuncio de su ruptura y el inicio de un nuevo romance con Ángela Aguilar podría ser el indicador de una presunta infidelidad.

No obstante, el propio Christian Nodal ha salido a desmentir en más de una ocasión esta premisa, afirmando que su cariño hacia Cazzu se mantiene intacto.

“Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar“, dijo en su momento a través de un video en Instagram.

