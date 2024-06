Padre de David Benavídez revela que pelea con Gvozdyk casi fue cancelada por las lesiones

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, reveló que la pelea donde su hijo se coronó campeón interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Oleksandr Gvozdyk casi fue cancelada por las lesiones que sufrió en el campamento.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. explicó que un corte en la ceja y un desgarre en la mano derecha del Monstruo Mexicano casi logran que abandone el duelo, pero el mismo campeón fue quien le pidió seguir a pesar de que estaba al 50% de sus condiciones.

“La verdad que este campamento fue uno de los campamentos más difíciles, con muchas dificultades, con muchas lesiones. Estuve muy cerca de cancelar esta pelea, pero como David Benavídez es un guerrero, un monstruo, pues seguimos adelante y llegamos a esta pelea a un 50%. Un tendón se movió un poco, un ligamento se desprendió. Después empezamos a trabajar con la izquierda y de tanto trabajo la izquierda también se fracturó un poco. Ya cerca para la pelea, a dos semanas y media en el undécimo round de sparring le cortaron en el ojo izquierdo, le tuvieron que dar ocho puntadas”, dijo.

David Benavídez venció a Oleksandr Gvozdyk a pesar de las lesiones que sufrió en el campamento. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Llegamos con muchos nervios y con muchas lesiones, pero logró sacar el trabajo adelante y muy orgulloso de él, por eso le llaman el Monstruo, por el gran sacrificio que hizo, muy orgulloso de que haya ganado la pelea y para mí es un gran orgullo. Yo soy una de las personas que toma esa decisión, él me dijo que no (la cancelara), que estaba listo, que iba a estar fuerte. Entonces me dio la confianza y decidimos entre los dos tomar la pelea”, añadió.

En la pelea con el ucraniano, David Benavídez no lanzó el mismo volumen de golpes ni tampoco mostró poder en la pegada como cuando compite en la división de las 168 libras y esto pudo haber sido por las lesiones en el brazo y la mano derecha.

A pesar de esto, el Monstruo Mexicano dominó en los primeros seis asaltos a Oleksandr Gvozdyk ganó algunos rounds antes en la segunda mitad. Al final, Benavídez se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces con puntuación de 116-112, 117-111 y 119-109.

Tras el duelo, el mexoamericano calificó su actuación contra el excampeón ucraniano con un siete y aseguró que competirá en el peso supermediano y el semicompleto para seguir construyendo su legado en el deporte.

David Benavídez no estuvo muy contento con su actuación, pero aún así logró la victoria. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Por su parte, Oleksandr Gvozdyk, de 37 años, perdió la oportunidad de coronarse nuevamente campeón en la categoría de las 175 libras. El ucraniano cuenta con récord de 20 victorias (16 por nocaut) y dos derrotas.

