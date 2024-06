Alicia Machado y ‘El Puma’ discuten en ‘Top Chef VIP 3′, ¿qué se dijeron?

Alicia Machado y José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, discutieron en la cocina de Top Chef VIP 3, mientras se preparaban para asumir un nuevo reto en la competencia por los $200 mil dólares.

Los dos venezolanos estaban compitiendo en pareja y durante el proceso surgieron diferencias. La exreina de belleza, le reclamó al cantante venezolano por un comentario que él emitió: “Ya comenzó el kínder”.

Machado manifestó que le pareció irrespetuoso el comentario y también un poco innecesario. Sin embargo, no se inmutó en responder: “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo, así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches“.

Como es característico, ‘El Puma’ contestó de la forma más relajada posible y soltó “Alicia, no te pongas a inventar cosas raras”.

La venezolana reiteró que ella solo quería ganar el reto: “Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso porque no quiero perder”.

Rodríguez asumió que Machado lo estaba regañando y se lo preguntó, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ añadió que solo le estaba advirtiendo.

“No, no, no. Así no Alicia. Relájate”, manifestó el intérprete de ‘Yo quiero ser tu amor’.

¿Cómo reaccionaron en el programa?

Todos estaban escuchando lo que estaba ocurriendo y en ese momento, la chef Belén Alfonso lanzó un mensaje para todos los participantes, en especial para Machado y El Puma:

“Cuando trabajamos en pareja es como en la vida, tenemos que saber escuchar y saber comunicarnos para que las cosas fluyan”.

Alfonso consideró que Rodríguez no le faltó el respeto a la Miss Universo 1996, pero ella continuó “Yo también soy una persona respetable”.

Como es común en el reality show, los concursantes opinaron de lo ocurrido y algunos tomaron partido por el cantante.

Pancho Uresti apoyó al venezolano y aseguró que es un señor de 81 años, por lo tanto, merece más consideración y que estaba triste por lo ocurrido.

“Es un señor de 81 años que se ha ganado el amor de todos aquí. Creo que no soy el único que está triste y enojado con la actitud de Alicia”, dijo.

Otro que tomó partido por el artista fue el actor español, José María Galeano, y expresó “Ella no se calla, no escucha, no escucha”.

En el pasado, Machado también se enfrentó a Galeano y fue clara al decirle “Yo me caracterizo por mi sinceridad” y le confesó que no estaba dispuesta a relacionarse con personas que hablaban mal de ella.

Hasta el momento, ocho participantes han salido de la competencia. El primero fue el actor, Mark Tacher, quien abandonó la competencia de forma voluntaria y el resto ha sido eliminado por decisión de los jurados:

Daniela Castro

Ivanna Jiménez

Danka Castro

Alejandro López

Diana Reyes

Natalia Juárez

