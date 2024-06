Ana Bárbara revela que estuvo a punto de morir ahogada

Ana Bárbara recurrió a sus redes sociales para publicar un video en el que informó que estuvo a punto de morir en Cancún, pues mientras nadaba el mar la arrastró. Afortunadamente su hijo José María Fernández Ugalde se dio cuenta de ello y acudió de inmediato a salvarla.

En el clip (que ella tituló como “Acabo de vivir un milagro”) la cantante narró lo sucedido: “Tuve un incidente en el mar. Tengo que reconocer que sentí el miedo. Me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro, y tengo que decirles que vi de frente la muerte, así, pensé que ya me iba. Pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme. Un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí. El mar estaba un poco rebelde, y ¿sabes qué? Yo no soy una mujer confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar. Pero hoy me perdí, y reconozco que confié de más, y estoy aquí para agradecerles a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados”.

La reina grupera dijo que todo esto la ha hecho reflexionar profundamente: “Les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos. Hay cosas que sí, pero hay que tenerle en este caso mucho respeto a todo lo omnipotente. No sabemos su fuerza, no la medimos”.

A la mañana siguiente Ana Bárbara compartió otro video, en el que declara que tras esta experiencia quiere darle más atención a las personas que la apoyan (no especificó si éstas son familiares, amigos o compañeros laborales). “No he podido dormir de la adrenalina de lo que viví…Después de volver a nacer, con esto que me pasó ayer, les puedo decir que tengo absolutamente claro para lo que quiero vivir. Quiero vivir para las personas que han estado para mí incondicionalmente, sea quien sea. Para las personas que me han demostrado amor, lealtad real, porque hay gente que también me ha engañado, hay gente que ha estado…les voy a contar un día muchas cosas.

“Hay muchas cosas que me enseñó la vida, o más bien la muerte, el día de ayer. Quiero estar para todas esas personas que han estado conmigo sin maldad, sin ganas de manipular por muchas cuestiones que algún día les voy a contar…Es muy importante el llevar una vida más o menos como la llevo. El hacer ejercicio me mantuvo en el mar, me mantuvo a flote”.

En el plan profesional, Ana Bárbara está lista para la promoción de su nuevo sencillo, titulado “Mi Rey, Mi Santo”, que es un dueto con María José. El estreno del videoclip será el jueves 20 de junio. Además, su gira Reina Grupera por Estados Unidos comenzará el 2 de agosto, con un concierto en Reno, Nevada.

Sigue leyendo: