Busca reconstruir su negocio desde las cenizas

Después de un incendio que destruyó su negocio en Boyle Heights a principios de junio, José Pacheco, dueño de Birria los Socios, busca fondos para poder limpiar los escombros y reconstruir desde cero su negocio.

“Esta mañana – miércoles 5 de junio- a las 3 a.m., llegué y encontré el trabajo de toda nuestra vida, todo en lo que mi familia y yo hemos puesto nuestro corazón y alma, reducido a cenizas por un devastador incendio”, escribió Pacheco en la página web de GoFundMe.

“Ver nuestros sueños y nuestro negocio arduamente ganado envuelto en llamas fue más allá de lo desgarrador”.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) llegó a la escena del incendio alrededor de las 3:30 am donde, subrayaron, encontraron un fuego intenso.

30 bomberos extinguieron las llamas en sólo 19 minutos y no se reportaron heridos. Actualmente, la causa del incendio está bajo investigación.

Aunque no se sabe cuándo abrirá de nuevo el restaurante en Boyle Heights, Pacheco todavía tiene una lonchera en West Covina y otra lonchera en Cypress Park en Los Ángeles.

De acuerdo con Pacheco, Birria los Socios ha sido un negocio operado y de propiedad familiar desde 2017.

En los primeros días del negocio, Pacheco fue vendedor ambulante, después logró comprar una lonchera y finalmente abrió su negocio físico a finales del 2020.

Hoy en día Birria los Socios tiene casi 900,000 seguidores en Instagram y es reconocido por sus innovaciones culinarias como el burrito “pachekin” que es más largo que el brazo promedio.

El negocio también vendé una variedad de comida como tacos, burritos, tejuino, nachos, quesadillas, mulitas y más.

Pero Pacheco dice que el incendio solo fue el último revés para el negocio.

“Nuestro camino ha sido obstaculizado por una serie de robos en Los Ángeles, cada uno de ellos nos ha retrasado más que el anterior, causando una inmensa tensión financiera y emocional”, escribió Pacheco.

De acuerdo con un reporte a principios de este año del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), los robos comerciales han aumentado en todo el estado y, en 2020, se denunciaron con más frecuencia que los robos en tiendas.

El PPIC también encontró que los robos comerciales aumentaron en la costa del sur de California, aumentando un 29% en Los Ángeles y un 54% en el condado de Orange.

En una publicación en Instagram donde Pacheco pidió ayuda, muchas personas se quejaron con el dueño y preguntaron si el seguro de negocio no podría cubrir el costo del daño, pero otras personas lo apoyaron y hasta una persona de Australia donó dinero para ayudar al negocio.

Aunque Pacheco no ha respondido directamente a los comentarios compartió una actualización en su página web de GoFundMe y dio gracias a los que donaron.

“Su apoyo no ha pasado desapercibido”, escribió Pacheco. “No solo me ha brindado alivio financiero sino también consuelo emocional, recordando la fuerza y ​​la compasión dentro de nuestra comunidad”.

Para ayudar

Si gusta apoyar la reconstrucción del negocio puede visitar la página web: GoFundMe y escriba Rebuild our dream: support a family business from the ashes