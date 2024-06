Christian Chávez admite distanciamiento entre los integrantes de RBD y las redes enloquecen

Christian Chávez causó revuelo en redes sociales al admitir que la amistad entre los integrantes de la agrupación RBD no atraviesa su mejor momento, esto luego de una desgastante polémica por irregularidades en las finanzas del grupo que los orillaron a despedir a su manager, Guillermo Rosas.

En una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano”, el intérprete de ‘5 minutos’ indicó que la situación por la que atraviesa la agrupación ha desatado tensiones entre sus ex integrantes: “No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso”, declaró.

En concreto, Chávez reveló que si bien en su momento se consideraba una de las personas más cercanas a Anahí, hoy por hoy esta relación se ha visto afectada por los dimes y diretes: “Nuestra relación no está bien desafortunadamente, pero pasa como en las familias, no tienes las misma formas de pensar a veces”, añadió a las cámaras del programa.

Estas declaraciones se suman a aquellas concedidas por la propia Anahí hace unos días en una entrevista exclusiva a “Sale el Sol”, donde reveló que a pesar del problema legal que atraviesa la banda y las diferencias con Christian, su cariño se mantiene intacto.

“No me gustaría hablar de cosas personales de nadie, lo que sí te puedo decir es que Christian sabe, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia“, expresó la cantante y actriz mexicana.

Anahi quebra o silêncio sobre as auditorias RBD e diz que não está defendendo ninguém e nem acusando.



“Ainda não temos os resultados finais das auditorias”



pic.twitter.com/fLZUVp98YK — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) June 14, 2024

No pasó mucho tiempo antes de que las declaraciones de ambos famosos se vitalizaran en redes sociales y desataran una ola de opiniones divididas en las que destacan comentarios como: “Siento que RBD, aún después de que todo esto termine, siento que Anahí no volverá. Ella puede regresar como solista pero como grupo después de que hicieron todo con ella, creo que es difícil” y “O está fingiendo o no fue robada y afectada por esta historia, cierto… porque a diferencia de los demás que parecían decepcionados, ella parece muy sonriente“.

