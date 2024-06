El polémico gesto que tuvo Cristiano Ronaldo con arquero de República Checa en victoria de Portugal

La selección nacional de Portugal tuvo un debut en la Eurocopa 2024 de Alemania como se esperaba, con victoria ante el combinado nacional de la República Checa, 2 goles por 1, con el tanto de la victoria de manera tardía por parte de Francisco Conceicao. El partido ganado es uno muy importante para los jugadores dirigidos por el técnico Roberto Martínez, que se colocan en el segundo lugar en la clasificación del grupo F.

Sin embargo, la imagen que se hizo más viral a través de las redes sociales y medios de comunicación, fue la del capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, que luego de un partido bastante positivo en donde inclusive consiguió tener par de ocasiones de gol en donde el portero rival sacó la mejor parte, fue protagonista de una acción que a los ojos de muchos fue antideportiva hacia el conjunto rival.

Cristiano fue directo a buscar a Stanek

El futbolista portugués no se ha librado del gesto que protagonizó este martes en el gol de su compañero Francisco Conceição. En las imágenes que fueron difundidas luego del encuentro, se puede apreciar a Ronaldo yendo directamente y de manera provocadora hacia los jugadores checos. Luego del gol de su compañero Francisco Conceicao para sellar la victoria y conseguir los 3 puntos, CR7 se acercó primero al portero checo Stanek, que se lamentaba en el suelo por lo ocurrido, festejó en su cara con el puño cerrado y posteriormente repitió la misma escena hacia Sevcik.

El jugador que hoy en día defiende los colores del club árabe, el Al-Nassr, pasó por detrás del número ocho checo, lo miró cara a cara y le gritó algo. Una actitud que fue duramente señalada y juzgada en las redes sociales por parte de los aficionados.

“Es bueno captar su atención”

El portero de la República Checa, Stanek tuvo palabras para los medios de comunicación luego del encuentro, sobre la celebración en su cara de la estrella portuguesa de 39 años y ex jugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, aunque no le recriminó nada e incluso sorprendió a muchos al tomarse el gesto como algo positivo a nivel individual.

“Es bueno captar su atención, pero no me sentiré halagado por ello. Él es una leyenda. Durante el partido no me obsesioné. Hay que parar como estás acostumbrado. Cristiano es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores que jamás haya habido”.

Sin embargo, Cristiano recordará siempre este partido al lograr un récord personal, uno de los varios que puede llegar a romper en la edición de Alemania del torneo continental: El delantero se convirtió en el primer futbolista en participar en 6 Eurocopas.

Ronaldo más que motivado para competir en la Euro 2024

CR7 se puso a tono para esta edición con un mensaje que hizo público a través de sus redes sociales. “Hoy comienza otro capítulo de nuestra historia”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter). “Recuerdo con cariño mi primer día con la selección, un viaje cargado de retos y victorias”, agregó.

“Ahora tengo el honor de estar al lado de un equipo de campeones, lleno de talento y determinación”, describió la leyenda. Y cerró con unas palabras que alimentaron la ilusión: “Con la fuerza y el apoyo de todos convertimos los sueños en realidad. Luchemos juntos por otro triunfo. Unidos somos imparables. ¡Fuerza Portugal!”. A pesar del sufrimiento, los tres puntos fueron alcanzados por el equipo luso, comenzando con el pie derecho el campeonato. Y los de Roberto Martínez superaron un duro partido para alimentar la esperanza de forjar una nueva hazaña.

