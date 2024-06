Kennedy Jr. tiene pocas horas para reunir los requisitos que le darían acceso al debate presidencial

Robert Francis Kennedy Jr., candidato presidencial independiente, tiene pocas horas para cumplir con los requisitos establecidos por la cadena de televisión CNN que le darían acceso al debate entre aspirantes a la presidencia de la nación.

Los candidatos tienen hasta las 12:00:01 am ET de este jueves como fecha límite para inscribirse al evento donde serán escuchadas las propuestas que existen para gobernar a la nación a través de los candidatos más fuertes en la carrera por llegar a la Casa Blanca.

De acuerdo con los organizadores del debate, para poder participar en el evento de 90 minutos de duración a efectuarse el 27 de junio, en Atlanta, los candidatos presidenciales deben, entre otros puntos, haber recibido 15% de apoyo en cuatro encuestas nacionales distintas y figurar en las boletas en varios estados hasta alcanzar los 270 votos del colegio electoral, lo cual cumplen a carta cabal Joe Biden y Donald Trump.

En el caso de Kennedy Jr., únicamente ha conseguido 89 votos potenciales en el Colegio Electoral y, a menos que surja una situación extraordinaria, no se vislumbra que obtenga más en tan reducido tiempo.

Destaca que las encuestas avaladas por CNN para respaldar la popularidad de los candidatos son: ABC News, CBS News, Fox News, Marquette University Law School, Monmouth University, NBC News, The New York Times/Siena College, NPR. /PBS NewsHour/Marist College, Quinnipiac University, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Las encuestas señalan que la presencia de Kennedy Jr. en la contienda electoral podría perjudicar más a Joe Biden que a Donald Trump. (Crédito: Eric Gay / AP)

Otro aspecto importante a destacar, es que los participantes en el debate no se les permitirá llevar accesorios ni notas preparadas, solo se les proporcionará un bolígrafo, una libreta y una botella de agua.

Resultaba muy atractivo ver en acción el desempeño de Kennedy Jr., pues ha demostrado tener un discurso más nutrido con respecto al de sus adversarios políticos, con ideas distintas para gobernar, como es el hecho de prácticamente renunciar a los conflictos internacionales para dedicarse a resolver los problemas internos del país.

En este sentido, la mayoría de los resultados de las encuestas proyectan que el candidato presidencial independiente podría obtener hasta 10% de respaldo ciudadano, esto en caso de lograr que su nombre aparezca en las boletas electorales de todos los estados, lo cual, en una elección tan reñida como se espera, podría ser clave definir al ganador los comicios, en noviembre.

