La Liga MX confirma el regreso de la regla del menor 20/11 y el uso de filtros para extranjeros

Tal como lo anunciamos con oportunidad en La Opinión, este miércoles el alto mando del fútbol en México dio un golpe de timón que se esperaba desde hace tiempo al aprobar la reinstalación de la regla del menor 20/11 a partir del torneo Apertura 2024 y que había sido cancelada hace cuatro años

A su vez, también autorizaron la implementación de un filtro de calidad para la contratación de los jugadores extranjeros que empezará a regir a partir del campeonato Clausura 2025, con la finalidad de que se obligue a los 18 equipos participantes a contratar a jugadores foráneos de mayor calidad, mínimo que hayan participado por lo menos en más de 400 minutos como seleccionados nacionales de sus respectivos países.

Lo anterior fue confirmado por las autoridades del fútbol en México por medio de una conferencia transmitida en video donde Juan Carlos Rodríguez, Ivar Sisniega y Mikel Arreola, las máximas autoridades del futbol mexicano, detallaron estas medidas como el regreso oficial de la Regla de Menores, la cual obliga a todos los clubes de la primera división a utilizar a jóvenes futbolistas cumpliendo varios criterios.

La regla 20/11



Respecto al regreso de esta regla, no se dieron a conocer los detalles específicos de como los equipos completarán los 1000 de acción a que tuvieron obligación los equipos utilizando en varias modalidades a sus jóvenes elementos, como funcionó del 2005 al 2020 y en donde surgieron grandes prospectos que después se convirtieron en figuras como el caso de Andrés Guardado, Héctor Moreno, Javier “Chicharito” Hernández, Javier Aquino, Guillermo Ochoa, César Villaluz, Omar Esparza, Juan Carlos “Torito” Silva, Enrique “Paleta” Esqueda y muchos más en los equipos de la Liga MX.

Javier Hernández es una de las grandes figuras gracias a la regla del menor 20/15 que durante 15 años le permitió a los equipos producir jugadores menores para la Liga MX y para la selección de México. Crédito: Imago7

Al respecto, el presidente de la Liga MX expuso que: “”A partir del próximo torneo Apertura 24 regresa de manera oficial la Regla de Menores, misma que tuvimos de 2005 a 2011, periodo en el cual aparecieron y se consolidaron figuras como Guardado, Héctor Moreno, Javier Chicharito Hernández, Javier Aquino, Memo Ochoa y muchos más”.

El dirigente no negó el efecto negativo que trajo consigo el haber suprimido por cuatro años esta regla, pero también destacó que es un mito que no surjan jóvenes por falta de oportunidades, sino que se trata de consolidación.

“En los últimos tres años hemos debutado a 202 jugadores, lo cual es una gran noticia. El problema es que no les damos continuidad. Cuatro de cada 10 chavos solo juegan su partido de debut, nueve de cada 10 no son tomados en cuenta en el torneo siguiente a su debut.

Dijo también sobre este tema que lo ideal habría sido que los equipos debutarán a jóvenes sin la exigencia de una regla como lo hace Pachuca y Chivas, ya que el asunto que ha pegado negativamente no se trata de la falta de oportunidades, sino que los jóvenes no tienen un seguimiento para su consolidación.

“Lo ideal sería que el futbolista juegue por sus propias condiciones sin necesidad de una regla, como lo han hecho clubes que obtienen logros, por ejemplo, Pachuca y Chivas. Soy un convencido que el jugador mexicano es competitivo y puede hacerlo”.

Filtros para extranjeros



Respecto al nuevo filtro que tendrán que utilizar los equipos para contratar extranjeros, empezará a regir a partir del torneo Apertura 2025 bajo los siguientes lineamientos:

1. Mínimo de minutos de juego en la Liga MX

2. Último registro de ciertas ligas de Europa y Sudamérica

3. Jugador proveniente de la segunda división de ciertas ligas de Europa con un mínimo de minutos participados en la última temporada

4. Mínimo de minutos en partidos oficiales de su selección nacional mayor

5. Mínimo de minutos en torneos continentales

6. Se mantiene por el momento el mismo número de jugadores no nacidos en México, con nueve y siete en el terreno de juego.

Juan Carlos Rodríguez y Mikel Arriola, el alto mando del fútbol en México dieron a conocer nuevas medidas a favor del verdadero cambio estructural en el balompié azteca. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Desmitifican que los extranjeros impidan el progreso de la Liga MX

En la exposición de los directivos también buscaron desmitificar que el exceso de extranjeros impida el desarrollo de los equipos, pues ninguno de los equipos de la Liga MX promedió el uso de los siete jugadores que permite el reglamento en el terreno de juego.

Para tal efecto se presentó una gráfica donde se demostró que solo tres equipos promediaron a lo largo de la temporada el uso de seis jugadores extranjeros, como fueron los Tigres, Toluca y Xolos de Tijuana. Después, con cinco jugadores foráneos, estuvieron Cruz Azul, Atlas, León, América, Mazatlán, Atlético de San Luis, Monterrey, Puebla y Pumas.

Luego aparecieron Pachuca, FC Juárez, Santos Laguna, Necaxa y Querétaro con cuatro extranjeros y obviamente Chivas que apuesta siempre por el talento nacional, con lo cual, los directivos quisieron minimizar el impacto negativo de los extranjeros en los equipos, pero no contaron que más allá de que no los utilicen en la cancha, el hecho de pagar su transferencia y contrato, genera una inversión que debería ser utilizada a favor de los jóvenes talentos y no extranjeros de dudosa calidad.

