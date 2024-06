Alcalde renunció al detectar un presunto “comportamiento corruptivo” entre sus empleados

Después de detectar un presunto “comportamiento corruptivo” entre los empleados de Madeira Beach, Florida, Jim Rostek, optó por presentar su renuncia como alcalde, pero además difundió una carta donde describe la compleja situación que, sin éxito, trató de enfrentar.

A manera de denuncia, el ahora exfuncionario señaló a Robin Ignacio Gómez, quien funge como administrador municipal, como el principal responsable de impulsar entre el resto del personal el mal desempeño.

“Lamento irme, pero con un administrador municipal como tal, no puedo ser ni tener parte en el comportamiento corrupto de Gómez, conversaciones en círculos, mentiras, trato preferencial a ‘algunos’ o prácticas policiales discriminatorias. Así como el despilfarro cotidiano del dinero de los contribuyentes y tratando de justificarlo.

Al final unos subirán a las puertas del cielo y otros no. Yo siempre haré lo ético y correcto, otros no tanto”, señala parte de documento escrito por Jim Rostek.

En una entrevista posterior concedida al canal de televisión Fox 13, Jim Rostek describió más a detalle la situación que lo orilló a dimitir de su puesto como máxima autoridad en Madeira Beach.

El político señala que sus antiguos colegas practicaron técnicas financieras técnicamente legales, pero poco éticas, como fue el evitar la aprobación en proyectos por un total de más de $30,000 dólares negociando múltiples contratos por artículos por importes inferiores en lugar de emitir una solicitud de propuestas.

“Dije, ‘necesitas tener una política que respalde lo que les has dicho, porque cuando llegue el momento de una demanda, no vamos a tener ninguna munición para fundamentar’. Si no haces bien las cosas pequeñas, ¿qué pasa con las cosas grandes? Sólo Dios sabe qué más está pasando”, expresó.

Madeira Beach, Florida, se quedó temporalmente sin alcalde. (Crédito: Alex Brandon / AP)

En respuesta a los señalamientos emitidos en su contra, Robin Ignacio Gómez emitió un correo electrónico dirigido a Fox 13 donde sostiene que las acusaciones carecen de fundamento.

“Aunque tiene derecho a sus opiniones, la ciudad ha proporcionado respuestas y resoluciones a los comentarios, aunque el Sr. Rostek no las apoya/acepta/comprende completamente.

Es desafortunado que los desacuerdos y malentendidos de los procesos y políticas de la ciudad por parte del Sr. Rostek lo llevaron a afirmar/listar acusaciones de corrupción, que son simplemente infundadas y falsas.

Continuamos desempeñando nuestras tareas y responsabilidades diarias de conformidad con las leyes, ordenanzas y estatutos federales, estatales, del condado y de la ciudad de la manera más ética”, escribió.

Sigue leyendo:

• Matt Gaetz, republicano por Florida, es investigado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes

• Marco Rubio afirma que Joe Biden “es un hombre demente sostenido por gente malvada”