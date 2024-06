Fallece a los 88 años el actor canadiense Donald Sutherland

El actor canadiense Donald Sutherland falleció a los 88 años, en Miami, tras una larga enfermedad. Famoso por interpretar personajes de fuerte carácter, logró memorables trabajos en películas como “M.A.S.H.”, “The Dirty Dozen”, “Klute”, “Don’t Look Now” y “Lost Angels”.

Su hijo Kiefer Sutherland dio a conocer la noticia, y en su cuenta de Instagram publicó una fotografía que los muestra a ambos, junto con el mensaje: “Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca menospreció un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

Sutherland nació el 17 de julio de 1935 en New Brunswick, Canadá. Estudió en la Universidad de Victoria, graduándose en Ingeniería y Drama. A los 22 años decidió viajar a Inglaterra, para estudiar en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Adquirió experiencia como actor en obras de teatro y series de televisión como “The Avengers” y “The Saint”; el protagonista de esta última, Roger Moore, lo recomendó a los productores de la película “The Dirty Dozen”, y a partir de entonces la carrera de Donald despegó.

En 1970 obtuvo el papel del capitán “Hawkeye” Pierce en la cinta “M.A.S.H.”, dirigida por Robert Altman, y al año siguiente compartió créditos con Jane Fonda en el drama “Klute”. Poco a poco se convirtió en uno de los actores representativos de esa década, por los personajes en filmes de géneros variados, como “Casanova”, “Don’t Look Now”, “1900” y la comedia “National Lampoon’s Animal House”, con los que demostró su versatilidad.

Sutherland fue dirigido por Robert Redford en la película “Ordinary People”, por la que obtuvo excelentes críticas. También compartió créditos con Sylvester Stallone en la película de acción “Lock Up”, de 1989, y con Kurt Russell en “Backdraft”, de 1991. En ese entonces Kiefer comenzaba a tener fama mundial como actor, recibiendo siempre el apoyo de Donald, quien tras hacer varios papeles de reparto de 2003 a 2008, aceptó interpretar al siniestro presidente Snow en la saga de “The Hunger Games”, que lo dio a conocer a una nueva generación de espectadores.

Entre los trabajos de Donald Sutherland en televisión destacan las series “Dirty Sexy Money”, “Commander In Chief” y “The Pillars Of The Earth”. Ganó el premio Golden Globe en 1996 por “Citizen X” y en 2003 por “Path To War”. En cuanto al Critics Choice Award, lo obtuvo en 2021, por la serie “The Undoing”. En 2018, obtuvo un premio Oscar honorífico, por su larga y exitosa trayectoria en el cine.

Al actor le sobreviven su tercera esposa, Francine Racette, sus hijos Roeg, Rossif, Angus y Kiefer, su hija Rachel y cuatro nietos. Sobre su versatilidad en cuanto a personajes, Donald dijo: “He podido interpretar a muchos tipos, y son ellos los que me han mantenido trabajando”. Descanse en paz.

