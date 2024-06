Hija de ‘El Puma’ se pronuncia tras lo ocurrido entre su papá y Alicia Machado en ‘Top Chef VIP’

Liliana Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, no se quedó callada ante lo ocurrido entre su padre y Alicia Machado en ‘Top Chef VIP 3’.

La venezolana respondió al post de Telemundo: “Esto es deplorable e inadmisible. Las canas se respetan”.

Rodríguez también pidió una acción pertinente por parte del canal de televisión:

Espero que Telemundo tome cartas en el asunto porque el mensaje es nefasto 'búrlate, mofa, irrespeta a las personas de la tercera edad y serás premiada'". Liliana Rodríguez Morillo – Hija de El Puma

Comentario de Liliana Rodríguez Morillo en Instagram. Crédito: Cortesía.

¿Qué ocurrió entre El Puma y Alicia Machado?

Machado y El Puma se tenían que enfrentar a una prueba en pareja y cuando ella fue a dar sus instrucciones, el cantante opinó “Ya viene el kínder”.

La Miss Universo 1996 interpretó este comentario como una falta de respeto y le dijo que ella quería ganar, por lo tanto, esperaba que él pudiera colaborar.

“A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo, así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches“, manifestó la famosa.

El cantante respondió que “no se pusiera a inventar”, a lo que ella refutó con “tú tampoco te pongas a inventar”.

Sin embargo, el tono de la venezolana fue un poco fuerte y la chef Belén Alonso tuvo que intervenir y les manifestó a los dos:

“Cuando trabajamos en pareja es como en la vida, tenemos que saber escuchar y saber comunicarnos para que las cosas fluyan”.

Al igual que como ocurrió en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Machado es frontal al momento de hablar y no titubea al momento de expresar sus opiniones.

Y acerca de lo ocurrido, argumentó “La gente cuando recibe una orden lo toma como una ofensa o como una agresión y no es así y ya a estas alturas de la competencia, pues qué pena, pero yo quiero ganar”.

No es la primera vez que Machado se enfrenta a algunos de sus compañeros de ‘Top Chef VIP’.

La también Miss Venezuela 1995, se distanció del actor José María Galeano porque aseguró que él hablaba a sus espaldas. Le dijo que no quería entablar ningún tipo de relación con él.

De hecho, Galeano apoyó a El Puma en la disputa y afirmó: “Ella no se calla, no escucha, no escucha”.

A estas alturas de la competencia, ocho famosos han dejado la competencia. El primero de ellos fue Mark Tacher, el 24 de mayo, a tan solo tres días de haber iniciado la competencia.

Daniela Castro – Por decisión del jurado (lunes 27 de mayo)

Mariana Botas – Por decisión del jurado (jueves 30 de mayo)

Ivanna Jiménez – Por decisión del jurado (lunes 3 de junio)

Danka Castro – Por decisión del jurado (jueves 6 de junio)

Alejandro López – Por decisión del jurado (lunes 10 de junio)

Diana Reyes – Por decisión del jurado (jueves 13 de junio)

Natalia Juárez – Por decisión del jurado (lunes 17 de junio)

