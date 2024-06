“Los primeros meses la pasé mal”: Edson Álvarez revela las dificultades de mantenerse en Europa

El fútbol mexicano pasa por momentos complejos. La selección de México está en medio de un recambio generacional, pero cuando se busca en Europa a jóvenes futbolistas para que sirvan de reemplazo, hay muy pocas opciones. En una entrevista para La Opinión, Edson Álvarez explicó las dificultades de mantenerse en el fútbol europeo.

Cada vez son menos los futbolistas mexicanos en el Viejo Continente. En Europa hay cinco ligas que están denominadas entre la élite: España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Sin embargo, después del descenso de César Montés y de Guillermo Ochoa, actualmente solo hay cuatro jugadores en esos torneos.

Raúl Jiménez milita en el Fulham de Inglaterra, Johan Vásquez juega en el Genoa de Italia, Julián Araujo jugó en Las Palmas de España y Edson Álvarez en el West Ham, también de la Premier League. El propio “Machín” explicó cuáles son las dificultades de mantenerse en el Viejo Continente.

Edson Álvarez en un partido ante el Liverpool. Crédito: Kin Cheung | AP

“Es difícil, especialmente a nosotros como mexicanos que somos muy arraigados a nuestra cultura, a nuestra nación y entonces cuando a ti te sacan de esa zona de confort, es muy difícil. Ya son cinco años en Europa, los primeros meses claramente que la pasé mal, no lo niego, fueron fueron meses duros. Pero una vez que llegas a sobreponerte a eso todo lo demás viene demasiado fácil (…) Muchas veces extrañas mucho el país, extrañas mucho a tu gente, pero al final yo creo que si tienes bien claro lo que quieres y hacia dónde vas, agarras fuerza y sigues para adelante”, dijo Edson Álvarez para La Opinión.

En junio de 2019, Edson Álvarez dejó a las Águilas del América para uniformarse con la camiseta del Ajax de Ámsterdam. En el fútbol neerlandés jugó 147 partidos en los que marcó 13 goles y concedió 6 asistencias. Luego, el “Machín” dio el salto a la Premier League de la mano del West Ham United. En este club el azteca ya ha jugado 42 partidos y acumula más de 3,000 minutos con el club.

Regresos a Concacaf

Recientemente, varios jugadores han decidido dejar el fútbol europeo para volver a probar suerte la Liga MX y la MLS. El más reciente es Hirving Lozano, jugador que viene de quedar campeón en la Eredivisie con el PSV Eindhoven, pero que decidió firmar un contrato con el San Diego FC, una nueva franquicia del fútbol estadounidense. Edson Álvarez no juzga estas decisiones y cree que el balompié azteca volverá a exportar jugadores como en el pasado.

“Desde mi posición es muy difícil comentarlo porque pues a mí gracias a Dios todo se me ha dado muy rápido. Me he mantenido, he jugado, pero claramente que en la situación de mis otros compañeros son cosas totalmente diferentes. Yo los respeto, yo los apoyo en las decisiones que quieran tomar (…) Como líder y como como capitán tengo esa responsabilidad de apoyarlos sea cual sea su decisión. No tengo duda de que es un proceso y que pronto volveremos a mandar jugadores a Europa como siempre lo hemos hecho“, concluyó.

Edson Álvarez jugó más de 40 partidos en su primera temporada en Inglaterra. Crédito: Jon Super | AP

Sigue leyendo:

· Argentina arremete contra el estado de la cancha en el inicio de la Copa América

· Rafa Márquez destaca la valentía de Jaime Lozano en la selección de México

· Mexicanos fuera de la élite, ¿cuáles son los futbolistas más caros de la Copa América?

· “Hay que tener los pies sobre la tierra”: Edson Álvarez reconoce el nivel de la Copa América