Copa América 2024: ¿Cómo le ha ido a México frente a Jamaica en los últimos 10 partidos?

México abre este sábado la Copa América 2024 ante Jamaica, un viejo rival de la Concacaf. El Tri se ha enfrentado hasta 28 veces contra los caribeños, una sola vez en la Copa América.

El único enfrentamiento de México y Jamaica en una Copa América fue en la edición del Centenario en 2016. En esa edición, el Tri ganó 2-0 con goles de Javier Hernández y Oribe Peralta en la fase de grupos.

¿Cómo le ha ido a México frente a Jamaica en los últimos 10 juegos?

El Tri tiene una paternidad de resultados frente a Jamaica. En los últimos 10 partidos, México tiene 6 victorias, 3 empates y 1 una sola derrota ante los Reggae Boyz.

La derrota fue en 2017 en las semifinales de la Copa Oro por marcador 1-0. En ese encuentro Kemar Lawrence marcó el gol en el minuto 88.

De esa derrota, dos jugadores siguen en el Tri. Edson Álvarez y Orbelín Pineda.

En el enfrentamiento más reciente, México goleó a Jamaica en las semifinales de la Copa Oro 2023.

Henry Martín, Luis Chávez y Roberto Alvarado marcaron los goles para el equipo mexicano.

¿Cuál puede ser el posible 11 de México y Jamaica para el debut en la Copa América?

Malagón; César Montes, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Bryan González, Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Uriel Antuna, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Jahmali Waite; Tayvon Gray, Di Shon Bernard, Michael Hector, Dexter Lembikisa, Kasey Palmer, Damion Lowe, Greg Leigh, Bobby Córdova, Michael Antonio y Shamar Nicholson.

Jaime Lozano habla sobre rumores de su salida del Tri

A pocas horas del debut de México en el Grupo B ante los Reggae Boyz, Jaime Lozano habló sin rodeos. Lo hizo acompañado de su mejor escudero dentro del equipo, el capitán Edson Álvarez, del West Ham inglés.

“No me cansa que me digan que si sigo o no sigo en la selección, que me van a sacar si no gano. Trato de ayudar a mis jugadores a alcanzar los objetivos. Debo ocuparme de lo que depende de mí, cuando haya buenos resultados inclinaremos la balanza a nuestro favor”.

“No hay mejor lugar para estar como técnico mexicano que acá. Trataré de disfrutarlo. Son momentos a los que a veces no les damos valor. Siempre les digo a mis jugadores que estamos de paso en la selección nacional, la gran mayoría estamos acá poco tiempo”.

Sigue leyendo:

– Ecuador vs. Venezuela por la Copa América 2024: formaciones, horario, dónde verlo en vivo y árbitro

– México vs. Jamaica por la Copa América 2024: horario, árbitro, formaciones y dónde verlo en vivo

– El seleccionador de Jamaica advierte la peligrosidad de México