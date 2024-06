El seleccionador de Jamaica advierte la peligrosidad de México 

La selección mexicana no pasa por un gran momento deportivo. El Tri debutará en la Copa América 2024 este sábado 22 de junio. Jamaica será su rival y no subestima las capacidades de México.

El conjunto mexicano está en medio de un cambio generacional. El Tri afrontará esta Copa América sin referentes destacados como Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Guillermo Ochoa, entre otros.

A pesar de ello, el seleccionador de Jamaica no niega la profundidad del conjunto azteca. Heimir Hallgrímsson se quitó el peso del “favoritismo” e indica que El Tri sigue siendo el rival fuerte en este partido.

“Claramente ellos (los mexicanos) son los más fuertes, lo más probable es que puedan ganar el juego, pero nosotros trataremos de hacer un partido perfecto para vencerlos“, dijo el seleccionador de Jamaica.

En este sentido, y en vista de la falta de futbolistas habituales, Heimir Hallgrímsson considera que la selección mexicana seguirá siendo fuerte independientemente de las ausencias que tenga dentro del campo. El respeto es absoluto por parte del seleccionador de Jamaica.

“México siempre va a ser México sin importar quién juegue. Sus jugadores son agresivos, directos, rápidos y tenemos que estar muy compactos si queremos ganarle, tenemos que hacer un partido diez“, explicó.

¿Beneficia a Jamaica los cambios de México?

El seleccionador de Jamaica fue cuestionado sobre los nuevos nombres en El Tri y si esto puede ser un factor ventajoso para sus dirigidos. La falta de rodaje de estos nuevos nombres podría ser un punto que perjudique a los aztecas. Sin embargo, Heimir Hallgrímsson es cauteloso y no se atreve a emitir un juicio sobre cómo puede afectar este cambio de apellidos en la plantilla rival.

“Tendremos que verlo mañana (sábado) si es una ventaja para nosotros o no. México tiene millones de jugadores para elegir, es un equipo muy joven y me gusta que hayan pensando en su renovación. No sé si eso es una desventaja o ventaja para nosotros o es una fortaleza para México. Lo veremos“, concluyó.

