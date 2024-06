Irina Baeva protagoniza apasionado beso con su ex Emmanuel Palomares en su debut como ‘Aventurera’

El nombre de la actriz Irina Baeva no ha dejado de encabezar los titulares desde que debutó en la obra de teatro “Aventurera”, pues además de embarcarse en uno de los roles más importantes de su vida, se ha reencontrado con uno de sus ex amores, el actor Emmanuel Palomares.

Por esta razón no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se llenaran con fotografías y videos en los que se inmortalizaron las escenas que la ex parejita comparte, pues son los encargados de dar vida a los personajes de “Mario” y “Elena”, respectivamente.

Uno de los clips que mayor furor ha desatado entre los internautas mostró a Irina Baeva y Emmanuel Palomares bailando al ritmo de los temas más reconocidos de la obra musical, así como compartiendo apasionados besos que mantienen las opiniones divididas a la orden del día.

Mientras unos aseguran que su romance es cosa del pasado y su apertura a volver a colaborar en “Aventurera” es una muestra de profesionalismo, otros no dejan de apuntar a que podría darse una reconciliación.

Sin embargo, Emmanuel Palomares e Irina Baeva han decidido mandar a callar estos rumores en una entrevista que retomó el programa “Despierta America”.

Por su parte, el histrión de origen venezolano apuntó que: “Esto es un trabajo, un trabajo bonito que estamos haciendo y que la gente se disfruta”. Este pensamiento quedó más que secundado por las declaraciones de la pareja de Gabriel Soto: “Yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro”.

Irina Baeva y su polémico debut como “Aventurera”

La expectativa que la labor de la histrionisa de origen ruso generó no tardó en caer en picada luego de que el comunicador Gustavo Adolfo Infante expresó, en una de las más recientes emisiones de su programa “Sale el Sol”, su disgusto por detalles dentro de al producción de Juan Osorio, así como el desempeño de la novia de Gabriel Soto.

“Es hermosísima, pero los bailes son otra cosa”, dijo con respecto al desempeño de la actriz dentro de la puesta en escena. “Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó. Me aburrió”, añadió ante las cámaras del programa.

