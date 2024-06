AT&T se une a los aumentos y sube sus antiguos planes de consumo ilimitado

AT&T ha anunciado un aumento significativo en los precios de sus planes ilimitados antiguos, los cuales fueron descontinuados previamente. Esta decisión impactará a una gran cantidad de usuarios que aún se encuentran en estos planes “grandfathered”. Los aumentos se implementarán a partir de agosto de 2024 y afectarán a “la mayoría” de los planes ilimitados retirados.

El aumento de precios se estructurará de la siguiente manera. Para los usuarios con un solo línea en sus planes ilimitados, la tarifa mensual incrementará en $10 dólares. Aquellos con múltiples líneas verán un incremento total de $20 mensuales. AT&T ha especificado que este aumento es por cuenta, no por línea individual, lo que significa que el impacto será más significativo para familias y usuarios con varias líneas en un solo plan.

Planes que experimentarán aumentos

– AT&T Unlimited & More Premium

– AT&T Unlimited Choice Enhanced

– AT&T Unlimited & More

– AT&T Unlimited Choice II

– AT&T Unlimited Plus

– AT&T Unlimited Choice

– AT&T Unlimited Plan

– AT&T Unlimited Plus Enhanced

– AT&T Unlimited Value Plan

– AT&T Unlimited Plan (con TV)

Datos adicionales y contexto

Como parte de su esfuerzo por suavizar el impacto del aumento de precios, AT&T ha anunciado que ofrecerá datos de alta velocidad adicionales a los usuarios afectados. Los planes Unlimited Choice, Choice II, Choice Enhanced, Unlimited & More, y Unlimited Value ahora incluirán 75GB de datos de alta velocidad y 30GB de datos de hotspot.

Por otro lado, los planes Unlimited Plus, Plus Enhanced, Unlimited & More Premium y Unlimited (con TV) ofrecerán 100GB de datos de alta velocidad y 60GB de datos de hotspot.

Este incremento se produce pocas semanas después de que T-Mobile también anunciara aumentos en los precios de algunos de sus planes antiguos, lo que refleja una tendencia en la industria donde las grandes operadoras buscan migrar a sus clientes hacia planes más nuevos y, en muchos casos, más costosos.

Implicaciones para los usuarios

El aumento de precios de AT&T podría motivar a muchos usuarios a reconsiderar sus opciones de plan móvil. La operadora espera que estos incrementos animen a los clientes a cambiarse a sus planes actuales, que, aunque más caros, suelen incluir beneficios adicionales como más datos de alta velocidad y mejores opciones de hotspot. Sin embargo, para aquellos que deseen mantenerse en sus planes antiguos, será crucial evaluar si los beneficios adicionales justifican el costo incrementado.

Esta no es la primera vez que AT&T incrementa los precios de sus planes descontinuados. En el pasado, tanto AT&T como otras operadoras como Verizon y T-Mobile han realizado movimientos similares con el fin de consolidar sus ofertas y reducir el número de planes antiguos aún en uso.

Los usuarios que deseen más información pueden visitar el sitio web de AT&T, donde se detallan las especificaciones de los nuevos precios y beneficios asociados. También es recomendable que los usuarios realicen un análisis detallado de los costos y beneficios antes de decidir si permanecen en sus planes actuales o migran a uno nuevo.

