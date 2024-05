T-Mobile aumenta los valores de sus planes desde junio: quiénes sufrirán el nuevo precio

A partir del próximo miércoles 5 de junio 2024, los clientes de T-Mobile tendrán nuevos precios en las tarifas de sus planes, esto debido al inevitable aumento de todos los costos de la compañía telefónica por la inflación.

De acuerdo con el comunicado publicado recientemente el operador de red móvil indicó que “por primera vez en casi una década, en respuesta al aumento de los costos y la inflación, estamos haciendo pequeños ajustes a algunos de los precios de nuestros planes tarifarios más antiguos”, destacó.

Aunque se generará un aumento T-Mobile aseguró que sus clientes seguirán teniendo planes mucho más asequibles que los de la competencia, ahorrándose hasta un 20% en comparación con otras compañías de red móvil.

Las nuevas tarifas de T-Mobile

El operador todavía no ha publicado la lista de los planes que verán aumentos en el próximo mes; sin embargo, ya algunos usuarios con los Planes T-Mobile ONE, Planes de Elección Simple, Planes Magenta, Magenta Max, Magenta 55 Plus y Magenta Amplificado han notificado de los aumentos.

Las nuevas tarifas tienen un precio de $5 dólares en las líneas de voz y de $2 dólares para dispositivos como tablets o smartwatches con conexión celular. El presidente del grupo de consumidores de la compañía, Jon Freier expresó que por ahora los ajustes no incluyen los planes Go5G, los que cuentan con garantía T-Mobile Price Lock o que tienen líneas gratuitas.

“T-Mobile se compromete a ofrecer el mejor valor en servicios inalámbricos pospagos con precios bajos y una red 5G diferenciada y la mejor en su clase, y no tenemos intención de cambiar eso jamás. La mayoría de nuestros clientes no están incluidos, salvo la fracción de la que ayer informamos”, dijo Freier.

Sigue leyendo: