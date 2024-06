Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron una misteriosa foto juntos

Tras anunciar su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar han mantenido su romance lejos de sus redes sociales; sin embargo, hace poco compartieron su primera foto juntos, aunque es una imagen un poco particular: no se ven sus caras.

Recientemente, Ángela Aguilar compartió la peculiar foto en sus historias de Instagram. Aunque a ninguno se les ve los rostros, ambos aparecen vestidos de negro frente a un espejo que tiene de fondo una canción de Nodal.

Los fanáticos de la pareja asumieron que se trataba de Nodal porque ambos están juntos en Francia como parte de la Semana de la moda de París.

Al igual que en la foto de Aguilar en sus historias de Instagram, la pareja no ha compartido fotos en las que se les vea juntos, pero han publicado fotos en las que hay pistas que muestran que sí están juntos.

Aunque la imagen no se ve puede ver los rostros de ambos, es la primera foto que comparte la pareja desde que anunciaron su relación hace poco.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han casado

En una entrevista con la revista Quién, Ángela desmintió los rumores que aseguraban que ella y Christian Nodal se habían casado en Italia.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, dijo.

Sobre su decisión de querer hacer pública su relación con Nodal pese a las críticas, la cantante dijo: “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”

Hace un par de semanas, Christian Nodal sorprendió al anunciar que él y Cazzu habían terminado su relación, lo que generó críticas y rumores de infidelidad, que el cantante mexicano desmintió.

Al poco tiempo, la revista Hola! dio a conocer que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban juntos en una relación con una foto en la que el cantante aparece abrazando a la hija de Pepe Aguilar.

Luego de que se hiciera pública la relación, Ángela Aguilar aseguró que su romance no era nuevo. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la cantante a la revista Hola!

El anuncio de la relación de Nodal y Ángela Aguilar desató una gran ola de críticas sobre las que el cantante decidió hablar en un video.

“Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar”, aseguró.

“Me encuentro viviendo una etapa preciosa con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando”, agregó el cantante.

