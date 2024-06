Eddie Hearn no cree que David Benavídez pueda ganarle a Bivol o Beterbiev tras pelea con Gvozdyk

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, no cree que David Benavídez pueda ganarle a Dmitry Bivol o Artur Beterbiev luego de su victoria por decisión unánime contra Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras.

En una entrevista con Fight Hub, Hearn expresó que la actuación de Benavídez fue buena, pero piensa que no es un peleador para el peso semicompleto, por lo que le aconseja volver a las 168 libras porque allí sí es difícil que le ganen.

“Fue una actuación buena a secas. Me gusta Benavídez, creo que es un buen peleador, pero ¿qué tan bueno? Gvozdyk es un peleador de nivel decente, es fuerte, pero también es viejo”, dijo.

David Benavídez venció a Oleksandr Gvozdyk a pesar de las lesiones que sufrió en el campamento. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“No creo que Benavídez sea un peleador para las 175 libras. No creo que le gane a Beterbiev, no creo que le gane a Bivol, pero creo que es muy difícil ganarle en 168 libras, creo que ahí es de donde vienen todas sus ventajas. Yo le aconsejaría volver a 168 libras si puede dar el peso sin problemas”, agregó.

En la pelea con el ucraniano, David Benavídez no lanzó el mismo volumen de golpes ni tampoco mostró poder en la pegada como cuando compite en la división de las 168 libras y esto pudo haber sido provocado por las lesiones que sufrió en el campamento de preparación.

A pesar de que estaba en el 50% de sus condiciones, el Monstruo Mexicano dominó en los primeros seis asaltos a Oleksandr Gvozdyk ganó algunos rounds antes en la segunda mitad. Al final, Benavídez se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces con puntuación de 116-112, 117-111 y 119-109.

Tras el duelo, el mexoamericano calificó su actuación contra el excampeón ucraniano con un siete y aseguró que competirá en el peso supermediano y el semicompleto. Además, se ganó el derecho de ser el retador oficial del ganador de la pelea del 12 de octubre entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev por el campeonato indiscutible de la categoría.

David Benavídez bajó a 168 libras nuevamente y espera conseguir la pelea con Canelo Álvarez en septiembre. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Por los momentos, David Benavídez aseguró que bajará al peso supermediano para buscar una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre, pero si no la consigue volverá a las 175 libras para enfrentar a los mejores de su división y construir su propio legado.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

