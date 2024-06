Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024, domingo 23 de junio: horarios y dónde verlos

Este domingo 23 de junio se cierra el grupo A. La Eurocopa 2024 inicia la tercera vuelta en cada uno de sus sectores. Alemania buscará mantenerse en el primer lugar. Suiza, aún sin clasificar, buscará bajar de la cima al local de la competición y quitarle su invicto.

Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024

15:00 ET / 12:00 PT – Escocia vs. Hungría

15:00 ET /12:00 PT – Suiza vs. Alemania

Los partidos se jugarán en simultáneo por ser la última jornada del grupo A y con todas las selecciones con opciones de clasificar (Alemania ya tiene su cupo asegurado).

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa en Estados Unidos?

Los partidos de la Eurocopa 2024 serán transmitidos, en Estados Unidos, a través de la señal de Fox Sports. Estos partidos también estarán disponibles a través de los streaming de Fubo TV y ViX.

