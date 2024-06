Francia acusa la baja de Kylian Mbappé y saca un empate ante Países Bajos en la Eurocopa 2024

La Selección de Francia, una de las grandes favoritas para ganar la Eurocopa Alemania 2024, se tuvo que conformar con un empate sin goles ante los Países Bajos ante la mirada de su capitán, Kylian Mbappé, quien se quedó en el banco de suplentes debido a la fractura de nariz que sufrió en el partido inaugural.

El combinado dirigido por Didier Deschamps no pudo acabar con la racha negativa de seis partidos sin poder ganar cuando su máxima figura no estaba en el once titular y ahora dejan abierto el Grupo D del campeonato y listo para definirse en la última jornada que se disputará el próximo martes.

Después de una ajustada victoria ante Austria (0-1) en el debut en el que perdió a su capitán por una impresionante fractura de nariz, Les Bleus ahora quedaron en deuda ante el cuadro neerlandés que tampoco mostró su mejor cara luego de haber comenzado el torneo con una victoria ante Polonia (1-2).

Tal y como se había anunciado hace unos días Kylian Mbappé se quedó fuera del segundo partido de Francia en la Eurocopa 2024 y se espera que pueda estar ante Polonia. Crédito: MOHAMED MESSARA | EFE

“Kylian es Kylian, no se puede comparar con los demás. Barcola tiene sus cualidades y por eso está con nosotros. En un partido como este nunca es fácil. Dudé en sacarle al final para marcar la diferencia, pero el equipo estuvo equilibrado. Creamos peligro y defendimos bien”, dijo Deschamps tras el partido.

Ante la ausencia de Mbappé, Antoine Griezmann estaba llamado a ser el líder de la ofensiva francesa y el jugador del Atlético de Madrid no pudo marcar la diferencia. Contó con al menos un par de ocasiones que desaprovechó dejando escapar la oportunidad de sumar el segundo triunfo galo.

“Lamento la eficacia. Disputamos un partido de gran intensidad. Países Bajos fueron más prudentes de lo habitual. En comparación con nuestros rivales, teníamos 36 horas menos de tiempo de recuperación. Pero nuestro físico respondió. Hicimos todo lo posible para recuperarnos”, agregó el DT francés.

Franceses y neerlandeses no se hicieron daño y ambos buscarán su clasificación a los octavos de final de la Eurocopa 2024 en la última fecha del Grupo D. Crédito: FILIP SINGER | EFE

La Selección de Países Bajos tampoco contó con muchas opciones ofensivas aunque en la parte final del partido pudieron anotar por intermedio de Xavi Simons. Sin embargo el tanto no subió al marcador al ser anulado por un fuera de juego de un jugador neerlandés dejando todo en el empate sin goles.

Polonia, la primera eliminada

En otro encuentro de la jornada de este viernes en la Eurocopa Alemania 2024 la Selección de Polonia se convirtió en la primera que queda eliminada en la fase de grupos después de caer ante una crecida Austria (1-3) que potencia sus opciones para avanzar a los octavos de final.

Con Robert Lewandowski disputando apenas los últimos 30 minutos del partido después de haberse perdido el estreno ante Países Bajos por lesión y ser suplente este viernes, los polacos sufrieron su segundo revés quedando sin opciones matemáticas de seguir trascendiendo en el certamen.

Por su parte, en el otro encuentro del día la Selección de Ucrania se recuperó de su desastroso debut al conseguir una victoria sobre Eslovaquia (1-2) con lo que completó la acción de la segunda fecha en el Grupo C.

