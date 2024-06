Ben Affleck tuvo un altercado con un paparazzi mientras salía de su casa

Ben Affleck tuvo un encontronazo con unos paparazzis. El domingo, el actor tuvo una fuerte discusión con un par de fotógrafos que estaban en las afueras de su casa en Beverly Hills.

De acuerdo con TMZ, los paparazzis fotografiaron al actor mientras bajaba en autor por la colina en la que está su casa, algo que no le agradó Affleck porque estaban usando flash, lo que –aseguró– podía causar un accidente.

En los video captados por TMZ se puede ver al actor bajar de su auto notablemente molesto para confrontar a los paparazzis. “Van a provocar que tenga un accidente”, se le escucha decir a Affleck.

“No flashes tus luces mientras bajo por la entrada de la casa. No hagas eso. Es peligroso. Ni siquiera sabes si soy yo. Podrías causar un accidente”, agrega molesto el actor.

Cuando el actor procedía a regresar a su auto para irse, otro paparazzi comenzó a tomarle más fotos, lo que enfureció aun más al actor. “Paren. Es peligroso lo que están haciendo”, dijo Affleck. “¿Lo entienden? No puedo ver. Van a herir a alguien haciendo esto”.

“Jesucristo, mi hija va a bajar por aquí. Si le flashan las luces, la están poniendo en peligro. ¿Lo entienden?”, agregó el actor antes de subir a su auto e irse.

Recientemente, Ben Affleck, quien está en medio de una ola de rumores de su supuesta separación de JLo, aseguró entrevista con el comediante Kevin Hart que no le molesta que le tomen fotos junto a la cantante de “On the Floor”; sin embargo, aseguró que no se siente igual de cómodo cuando se trata de sus hijos.

Affleck también se refirió a sus gestos de “enojo” o “aburrimiento” cuando es captado en público. El actor atribuyó sus expresiones a su timidez. “Soy un poco tímido. Tampoco me gusta el exceso de atención. Y por eso la gente dirá: ‘Este tipo parece siempre enojado’. Pero es porque alguien me está apuntando con la cámara directamente a la cara”, dijo.

Rumores de separación

Hace poco, surgió un rumor que aseguraba que Ben Affleck y JLo ya no estaban juntos luego de que la cantante, quien canceló esta semana su gira, fuera vista buscando propiedades en Beverly Hills, California, sin el actor.

Los rumores también fueron alimentados porque Affleck no fue visto acompañando a JLo en eventos, como la Met Gala, ni tampoco dedicó un mensaje en redes sociales para la cantente.

En ese momento, también se especuló sobre que el protagonista de Batman habría abandonado la mansión que compartían en Beverly Hills, por lo que Jennifer Lopez estaría buscando un nuevo hogar para ella.

Tras los rumores, una fuente cercana a ambos confirmó a la prevista People que, al parecer, JLo y Affleck se habían separado y ya no vivían juntos.

“Una fuente cercana a López reveló a People que Affleck, de 51 años, no se ha estado quedando en la mansión de la pareja en Los Ángeles. Él ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película The Accountant 2”, informó la revista.

Hasta el momento, Affleck ni JLo se han confirmado o desmentido los rumores sobre su supuesta separación.

