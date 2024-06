Laura Vignatti denuncia amenazas en su contra por parte de su ex pareja

La actriz argentina Laura Vignatti, conocida por telenovelas como “Lo Imperdonable”, “Soltero Con Hijas” y “Las Amazonas”, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que informa que fue amenazada por su ex pareja, a quien denunció el mes pasado por maltrato físico y psicológico.

Vignatti dice que desde hace días ha recibido mensajes procedentes de varios perfiles, con amenazas: “Hago este video porque después de todas las notas que saqué y la exposición pública que hice sobre mi caso, nombrando a este tipo que me violentó, que hizo todo lo que hizo y que ustedes ya saben, está creándose cuentas falsas, amenazándome a mí, amenazando a mi familia, subiendo fotos con manos con sangre y mil cosas.

“Nada más quiero que sepan que si me llega a pasar algo, sea de la manera que sea, es él, y que esta persona está suelta, es peligrosa y el poder judicial está permitiendo que él esté haciendo esto, y permitiendo que él siga abusando y haciendo todo lo que nos está haciendo a todas las mujeres. Así que por favor les pido compartan este video, porque sí es de peligro”.

No todo quedó ahí, porque Laura también compartió una foto del supuesto agresor, Salvador “N”, exponiendo que, a pesar de su denuncia, no le han dado una respuesta a su caso: “Para los que no saben, esta persona me violentó de manera física brutalmente, psicoemocionalmente y de muchas más. Al punto de casi MATARME. Y la jueza MARÍA CRISTINA TORRES SÁNCHEZ lo está protegiendo. Y todos ya “sabemos por qué!” BASTA DE IMPUNIDAD. Me da mucha tristeza tener que estar compartiendo este tipo de cosas en mis redes, pero no me dan otra opción. PIDO JUSTICIA. 💜 COMPARTE POR FAVOR PARA QUE TODAS SEPAN Y ESTÉN ALERTAS. Gracias a todas las personas que me están cobijando😞 en verdad sin ustedes no podría seguir adelante 😞 NO ESTOY SOLA”. 💜

Ese post de Laura Vignatti recibió muchos comentarios de sus fans y de famosas como Litzy, Gabriela Carrillo, Wendy Braga, Vanessa Guzman y Sandra Itzel. El proceso legal contra la ex pareja de la actriz continúa, pero él no ha acudido a cinco audiencias, argumentando problemas de salud. En su denuncia ella expuso que durante meses fue víctima de violencia, al grado de que él no la dejaba ir a trabajar. Finalmente ella logró salir de su casa, y fue a partir de entonces que comenzó a pedir ayuda.

