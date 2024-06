Lionel Messi quiere una foto con Michael Jordan: ¿Por qué no puedo tenerla?

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami en la Major League Soccer y capitán de la selección nacional de Argentina, ha estado hablando de manera muy seguida con los medios de comunicación en tiempos recientes, dando declaraciones que han generado muchas opiniones, sorpresas y comentarios alrededor del mundo sin lugar a dudas, y es que todo el mundo del fútbol está siempre pendiente de lo que el ídolo de Rosario tiene que decir.

Respeto y admiración total por ‘MJ’

Todo el mundo quiere una foto con Messi, pero Leo también desea una foto. El ex jugador del Fútbol Club Barcelona y el París Saint Germain reveló con quién: “Me pidieron tantas fotos… ¿Por qué yo no puedo tener una foto con Jordan (Michael)? Es lo más groso que hay”.

En la previa del partido de Argentina contra Chile por la Copa América de Estados Unidos, el capitán del combinado nacional albiceleste tuvo algunas reflexiones bastante llamativas en un par de avances de una entrevista que fue concedida. Habló sobre su admiración y respeto por la leyenda viviente del baloncesto mundial, Michael Jordan, una de las figuras más grandes, sino el máximo exponente de la franquicia de los Chicago Bulls en la NBA. Además, Messi habló de otras cuestiones.

Por ejemplo, remarcó lo importante que fue su compañero de equipo y jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul en su momento para su inserción en la nueva Selección de Lionel Scaloni, que al final conseguiría convertirse en campeona del mundo en la Copa de Qatar 2022: “Se me hace muy difícil entrar en los grupos por mi forma de ser. Rodrigo me ayudó mucho. Me hace acordar mucho al Pocho Lavezzi”.

Guardiola un hombre importante en la carrera de Messi

“Confundió un poco la época de Guardiola. Todo el mundo quiso que sus equipos jueguen de esa manera”

Además, Messi habló bastante del juego. Y haciendo referencia una vez más por quien fue su entrenador en el FC Barcelona, Pep Guardiola, el astro argentino comentó lo siguiente: “Confundió un poco la época de Guardiola. Todo el mundo quiso que sus equipos jueguen de esa manera. También a los chicos de 6 o 7 años se les empezó a decir que tienen que jugar a dos toques, rápido. Yo creo que a esa edad tiene que pasar un poco lo que me pasó a mí… Tampoco hay que quitarle la espontaneidad a los chicos”.

“Yo no le daba bola a la táctica y con Guardiola aprendí muchísimo. Empecé a entender mucho más del juego, de los espacios, de la tenencia de pelota, de manejar los partidos a través de la pelota. El fútbol ha evolucionado muchísimo y hoy es todo muy táctico, demasiado táctico… Hoy cualquier equipo con dos líneas de cuatro, metiendo cinco atrás, ordenadito y bien trabajado, te complica. Antes se encontraban muchos más espacios. Hoy por hoy es mucho más táctico y físico también”.

¿Cómo van Argentina y Messi en la Copa América 2024?

En el partido inaugural de la selección nacional de Argentina ante el combinado de Canadá, Messi no estuvo efectivo a la hora de patear al arco y no pudo anotar gol alguno para la cuenta albiceleste, sin embargo, fue el hombre encargado de colocar los pases (asistencias) para que el equipo sureño se llevara la victoria de 2 goles por 0.

