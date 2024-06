MediCal da pasos para acabar con la desigualdad en el cuidado de salud

Aunque California alcanzó su tasa más baja de personas sin seguro en 2022, para muchos californianos aún persisten barreras de acceso a una atención médica oportuna, de calidad y equitativa.

Es por eso que MediCal llevó a cabo una serie de reuniones por todo el estado para escuchar a los beneficiarios de este programa estatal de salud; y con base en la retroalimentación recibida, diseñó una hoja de ruta encaminada a cerrar las brechas de acceso en particular para las personas de bajos ingresos y de color que son quienes experimentan las tasas más altas de enfermedad y muerte.

Durante la videoconferencia “Después de años de transformación, ¿Hacia dónde se dirige Medi-Cal?”, organizado por Ethnic Media Services, líderes del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) y proveedores de atención médica comunitaria hablaron del camino a seguir para un Medi-Cal más equitativo.

Pamela Riley, directora de Equidad en Salud y subdirectora adjunta de gestión de calidad y salud de la población del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS), dijo que todos sin importar la raza, donde vivan, la edad, el género, el idioma, la sexualidad y el ingreso tienen el derecho a un cuidado amplio y compasivo que llene sus necesidades de salud física y del comportamiento.

“Desafortunadamente no siempre ha sido el caso. Con frecuencia nos encontramos batallando para conseguir cuidado en un sistema que no está diseñado para nosotros y MediCal no es la excepción”, dijo.

Afirmó que las personas, en su mayoría las de las comunidades de color y quienes tradicionalmente han estado desatendidas por el sistema de salud, experimentaron tasas más altas de enfermedad y muerte en una variedad de condiciones.

“Las personas de color tienen más probabilidades de desconfiar del sistema de salud y de sus proveedores de atención médica, tienen deudas y se les culpe por sus condiciones”.

Señaló que esto es peor para quienes no tienen cobertura de salud, porque tienden a retrasar su cuidado y terminan en la sala de emergencias.

“Necesitamos hacer lo mejor para aliviar esas desigualdades, por lo que hemos tomado pasos importantes para avanzar en la equidad para los miembros de MediCal y todos los californianos”.

Dijo que es por eso que este año hicieron la cobertura de MediCal elegible para las personas sin importar su estatus migratorio, y hoy tienen 15 millones inscritos.

Al mismo tiempo, señaló que han ampliado los servicios más allá del consultorio del doctor y el hospital para atender las necesidades de salud física y mental y dar apoyo social.

“Esto significa dar apoyo en vivienda, comidas saludables, modificaciones en sus casas y viajes de raite al y del consultorio del doctor”.

Y reveló que a fin de escuchar a los beneficiarios de MediCal, establecieron un comité asesor para obtener retroalimentación de los miembros y cuidadores.

“Necesitábamos escuchar e involucrar a nuestros miembros más directamente, sobre todo a las comunidades de color, indígenas y afroamericanos para escuchar sus problemas, barreras, desafíos y soluciones sobre cómo mejorar”.

Hizo ver que el año pasado en colaboración con cuidadores, grupos de defensa y organizaciones comunitarias lanzaron la iniciativa de la hoja de ruta de la equidad.

“Se trata de un proceso de varios años, cuya primera fase representó un tour estatal para escuchar a los miembros y que concluyó a principios de año; la segunda etapa consiste en identificar soluciones a los problemas más apremiantes con base en todas las voces y experiencias escuchadas”.

Dijo que las dos primeras fases les llevará a la fase tres con acciones específicas para alcanzar metas comunes y avanzar un sistema médico más equitativo.

“Ya tenemos nuestra hoja de ruta, sitio web y página de inicio de equidad en salud que está disponible en nuestro sitio web del DHCS y que tiene detalles adicionales sobre lo que escuchamos, lo que hemos aprendido y a quién escuchamos. Eso está disponible ahora”.

Dijo que habrá un informe más formal con los hallazgos de la primera fase y, además de contener la información sobre los temas que escuchamos.

“Se trata tanto de lo que aprendimos como de cómo lo aprendimos y cómo esperamos continuar asociándonos con nuestros miembros y necesitamos organizaciones basadas para incorporar eso a nuestros programas médicos en el futuro”.

Las diferencias culturales

Debbie Toth, presidenta de Choice in Aging, dijo que les emocionó mucho que el DHCS les pidiera hacer entrevistas a la diversidad de sus participantes sobre la experiencia del cuidado de salud.

“Vinieron con la mente abierta y como un libro abierto, a trabajar con nosotros y tratar de asegurar que las voces de nuestros participantes fueran escuchadas”.

Enfatizó que esto es muy importante porque el DHCS no había el hecho el trabajo de echarse un clavado en la comunidad y escuchar con humildad las necesidades de la población diversa que vive en el estado.

Y recordó que cuando hace 22 años como directora a la organización Choice in Aging, se encontró con que había un programa en ruso, farsi y en inglés, pero no en español.

“Contraté entonces un coordinador que hablaba español, pero pronto descubrí que no lo apreciaban porque había una mujer de El Salvador, otra de México, otra de Argentina y una más de España, y me escribieron para decirme que aunque compartían el mismo idioma, no compartía la misma cultura”.

Dijo que esto fue una lección que aprendió que no porque la gente comparta una característica como el idioma, tienen similitud de intereses.

“Hay múltiples identidades diferentes y es importante para nosotros hacer las preguntas y adaptar la programación”.

Adultos mayores tomados en cuenta

Michale Whalen, directora del programa The Bedford Center de Choice in Aging, que provee cuidado de salud para adultos con demencia y Alzheimer durante el día, dijo que son un centro de salud que reúne a gente de diferentes experiencias y se atienden las necesidades de salud física y emocional.

“Las sesiones para escuchar de MediCal fueron definitivamente valiosas e interesantes. Algunos de los desafíos tuvieron que ver con el hecho de que las habilidades cognitivas de la gente no les permite articular claramente cuál puede ser su visión para su servicio médico o dónde pueden estar sus brechas”.

Sin embargo, dijo que una de las cosas que dicen una y otra vez es acerca de los beneficios de asistir a un centro durante al día en el que son reconocidos y pueden participar en actividades como ejercicios, revisión de la presión arterial, monitoreo de su salud mental y dolor en las rodillas, pero además pueden socializar, participar y estimularse.