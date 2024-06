Tía de Ángela Aguilar defiende su relación con Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando de su relación pese a las críticas. Hasta el momento, las familias de ambos se han mantenido al margen de la situación y no han compartido su opinión de su romance; sin embargo, una tía de la cantante salió en defensa del amor de la feliz pareja.

Recientemente, Marcela Rubiales, tía de Ángela Aguilar, habló sobre la relación de su sobrina con Christian Nodal, a quien aseguró está ansiosa por conocer. “De Christian me gustaría conocerlo, no lo conozco, pero si mi niña lo ama, debe de ser por algo”, dijo.

Sobre las críticas que ha recibido la pareja, que hace poco hizo pública su relación, Rubiales aseguró que ambos están en su derecho de disfrutar su amor.

“Amo a mi sobrina con toda mi alma, la admiro como artista, como niña, como hija y, ahora, como señorita, como mujer, opino que tiene derecho de hacer lo que su regaladísima gana”, afirmó.

La tía de Ángela también aprovechó para desmentir algunos rumores sobre su sobrina como, por ejemplo, su supuesto embarazo y que su padre, Pepe Aguilar, le pidió que se fuera de su casa.

“No está embarazada, no se han casado, si estuviera embarazada ya sabríamos y sería maravilloso, ¡imagínate!, ¿por qué siempre ver lo feo?”, dijo Rubiales, quien no descartó la posibilidad de Ángela y Christian se casen en el futuro.

“Ella es independiente desde hace mucho, no hay pleitos, no la corrió Pepe, ella tiene su departamento, su casa en el rancho porque ella gana su dinero, la colección de bolsas ella se la compró y qué bueno que le regalen cosas, ¿por qué no?, la belleza cuesta”, aclaró.

Primera foto juntos

Tras anunciar su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar han mantenido su romance lejos de sus redes sociales; sin embargo, hace poco compartieron su primera foto juntos, aunque es una imagen un poco particular: no se ven sus caras.

Recientemente, Ángela Aguilar compartió la peculiar foto en sus historias de Instagram. Aunque a ninguno se les ve los rostros, ambos aparecen vestidos de negro frente a un espejo que tiene de fondo una canción de Nodal.

Los fanáticos de la pareja asumieron que se trataba de Nodal porque ambos están juntos en Francia como parte de la Semana de la moda de París.

Hace un par de semanas, Christian Nodal sorprendió al anunciar que él y Cazzu habían terminado su relación, lo que generó críticas y rumores de infidelidad, que el cantante mexicano desmintió.

Al poco tiempo, la revista Hola! dio a conocer que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban juntos en una relación con una foto en la que el cantante aparece abrazando a la hija de Pepe Aguilar.

Luego de que se hiciera pública la relación, Ángela Aguilar aseguró que su romance no era nuevo. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la cantante a la revista Hola!

