Jorge Bernal reveló cuál es su secreto para mantener viva la llama de la pasión junto a su esposa

Varias son las temáticas que se abordan en el programa “Desiguales” que no solo ponen en jaque a las conductoras Adamari López, Migbellis Castellanos, Karina Banda y la Dra. Nancy Álvarez, también a los famosos invitados que comparten sus puntos de vistas y experiencias. Tal fue el caso del presentador Jorge Bernal, quien recientemente hizo una picante confesión sobre su vida íntima con su esposa Karla Birbragher que dejó a más de uno con la boca abierta.

La producción de Univision tuvo como invitado al presentador de “¡Siéntese Quien Pueda!” y en su transmisión se abordó el tema “Parejas grabado su intimidad”, mismo sobre el que el famoso no tuvo reparos en compartir su experiencia.

Ante la negativa con respecto a esta práctica que varias de las conductoras expresaron, Bernal optó por revelar cómo es que ha sabido sobrellevarla con su esposa: “Con Karla llevo desde el 2008, señores eso le da sabor a la relación. Yo no hago un video como lo hizo Kim Kardashian, esto no está en un disco duro por allá afuera. No. Está en mi teléfono, son fotitos calientes, videos también”, indicó.

Asimismo, aseguró que en su experiencia ha sido una manera de mantener viva “la llama de la pasión” en medio de su rutina y ajetreado estilo de vida que requiere periodos alejados el uno del otro.

“Seamos sinceros, cuando se enamora cada cual ustedes con su pareja, igual que yo con la mía y ella conmigo, uno le da un pequeño morbo. Uno no se enamora de la personalidad de la persona. Al principio no. Siempre es o el cuerpo o la cara o lo que sea. Entonces yo mantengo ese morbo en nuestra relación, un morbo sano“, explicó dentro del programa.

Los cuestionamientos sobre el riesgo que representa crear dicho material, Jorge Bernal detalló que “estos videos no los compartimos, o sea estos videos los tengo yo; Karla tiene sus videos de su autoría”.

Por su parte, la conductora Karina Banda expresó que si bien ella no es partidaria de esta práctica, reconoce cómo podría ser una opción para algunas parejas: “Hay mujeres que quizá no vemos muy bien que tu pareja vea o consuma p0rn*, creo que esta puede ser una buena solución”, finalizó.

