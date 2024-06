Los 5 signos del zodiaco que coquetean con otras personas aún teniendo pareja

El coqueteo es una habilidad que algunas personas manejan con naturalidad, incluso cuando están en una relación.

Esto no significa necesariamente infidelidad, sino una forma de interacción que puede derivar de su personalidad encantadora y sociable.

A continuación, conoce los 5 signos del zodiaco que son más propensos a coquetear, aunque tengan pareja, de acuerdo con una clasificación del sitio especializado Horóscopo Negro.

1. Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

En primer lugar ubican a Géminis. Aunque tienen un encanto hipnotizante y pueden parecer que están coqueteando, lo hacen sin intención de lastimarte.

Géminis tiene una habilidad natural para hacer que las personas se sientan cómodas y comprendidas, lo que puede ser interpretado como coqueteo. Son divertidos, espontáneos y resolutivos, lo que los hace muy atractivos para los demás.

Cuando un Géminis ama de verdad su lealtad es inquebrantable. A pesar de su naturaleza graciosa, cumplen sus promesas de fidelidad.

Es importante entender que su coqueteo no busca una infidelidad, sino que es una extensión de su alta empatía y sentido del humor, enfatiza el reporte astrológico.

2. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

En el segundo puesto se encuentra Libra. Su capacidad para ganarse la confianza de las personas rápidamente y su habilidad para dar consejos memorables los hace muy populares.

A pesar de su encanto, Libra no busca herir a su pareja. Su objetivo es mantener la paz y la felicidad de todos, lo que a veces los coloca en situaciones malinterpretadas como coqueteo.

Para amar a un Libra, es crucial no cortarles las alas. Sugieren permitirles socializar y fluir. Su deseo de evitar problemas a menudo los mete en situaciones complicadas, pero su lealtad permanece intacta, aclaran.

3. Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

En el tercer puesto de esta clasificación se encuentra Escorpio. Son intensos, apasionados y misteriosos, lo que los convierte en un imán para la atención.

Les encanta ser admirados, lo que eleva su energía y seguridad. Sin embargo, esto no significa que cambiarán una relación seria por una aventura pasajera.

Cuando Escorpio se compromete, lo hace de corazón. Aunque su personalidad pueda parecer amenazante, su entrega en una relación es total.

Si eres su pareja, debes tener seguridad en su amor, que es intenso y emocionalmente profundo.

4. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El cuarto sitio es para Sagitario, seres que buscan emociones intensas y nuevas experiencias.

Su naturaleza atractiva y carismática puede hacer que otros se acerquen con intenciones de coqueteo, pero Sagitario no busca infidelidad.

A pesar de su aparente coqueteo, un Sagitario valora profundamente su espacio y libertad.

Si están contigo, es porque te han elegido y eso debería darte la confianza en su lealtad.

5. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El quinto y último puesto de nuestro listado es Piscis. De acuerdo con el reporte, son ideales para aquellos que buscan una conexión emocional profunda y significativa.

Su compasión y capacidad de ponerse en el lugar de los demás a menudo los hace parecer coquetos, pero su intención es siempre ayudar.

Piscis no busca cambiar ni ser cambiado. Su naturaleza compasiva y romántica puede llevar a malentendidos en el coqueteo, pero una vez que sienten que las cosas se salen de control, prefieren alejarse para no causar daño. Su fidelidad se mantiene fuerte, y no están dispuestos a lastimar a su pareja.

