Artistas se pronuncian ante el arranque de ira de Eduardo Yáñez contra una reportera 

El reciente desencuentro protagonizado por el actor Eduardo Yáñez y una reportera durante la entrega de los Premios Grandeza Hispana en el teatro Centenario Coyoacán no ha dejado de dar de que hablar entre el público y una que otra celebridad que asistió a dicho evento.

Y es que tras hacerse de palabras con una periodista y hasta quedarse con su teléfono, el protagonista de melodramas como “Fuego en la Sangre” salió a dar su versión de los hechos: ” Nos empezaron a empujar hacia adentro, ella me venía picando con el teléfono, agarré el teléfono, se rompió su palito, me quedé con él en las manos, yo seguí mi camino y ya se lo mandé a dejar con mi asistente. Nada me molestó en lo más mínimo…Yo creo que están haciendo demasiado de algo que no pasó.”

Ante la ola de dimes y diretes que se generaron al respecto, las preguntas al resto de estrellas que asistieron al evento no se hicieron esperar. Tal fue el caso de la cantante Aleida Núñez, quien se dijo sorprendida por la reacción de su compañero de escena. “Yo la verdad estoy impactada porque yo no sabía, me extraña que haya sucedido esto en este momento, me tiene consternada, la verdad“, contó frente a los micrófonos del matutino ‘Hoy Día’.

Tras recibir preguntas sobre la época en la que convivieron juntos gracias a un proyecto en la pantalla chica, la ex participante de “La Casa de los Famosos” aseguró que nunca recibió malos tratos por parte de Eduardo Yáñez.

“Conmigo se portó maravilloso en la última telenovela (…) Compartí todas mis escenas con él y la verdad es que como figuras públicas todo el tiempo estamos expuestos a que nos pregunten cosas que nos gusten o que no nos gusten. Nuestra responsabilidad es contestar; sin embargo, hay temas que pueden ser sensibles“, añadió.

Otro de los famosos que no tuvo reparo en pronunciarse en la respuesta de Yáñez fue el actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo, quien salió en defensa del histrión asegurando que su carácter es “fuerte” para ese tipo de preguntas.

“Cómo le van a preguntar de cosas a Yáñez, que bárbaros son, no aprenden”, bromeó el productor de ‘Una Familia de Diez’. “Ya saben que Eduardo es así, tiene un carácter muy especial, pero es muy buen muchacho, yo creo que a veces se pone nervioso”, añadió ante las cámaras.

