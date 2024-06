David Faitelson frustrado por nivel de México: “Estoy preocupado por el Mundial del 2026″

A pesar de haber debutado en la Copa América del año en curso en los Estados Unidos con una victoria de 1 gol por 0 ante el combinado de Jamaica, la selección nacional mexicana no cumplió con las expectativas y dejó totalmente insatisfecho a más de un aficionado por el nivel mostrado en el partido que se llevó a cabo en las instalaciones del NRG Stdium.

Uno de los nombres que más quedó completamente inconforme con el rendimiento de la escuadra azteca, fue el periodista de TUDN, David Faitelson, quien dejó en claro que, con el nivel y rendimiento que ha estado mostrando desde hace algunos meses, México simplemente no tendrá muchas opciones de cara a la próxima Copa del Mundo del año 2026.

Duelo vital esta noche contra La Vinotinto

Si bien México consiguió comenzar con buen pie el campeonato continental, los dirigidos por el entrenador Jaime Lozano continúa dejando más dudas que tranquilidad entre propios y extraños. En vísperas a lo que será esta noche el duelo ante la selección nacional de Venezuela, dirigida por el argentino, Fernando ‘Bocha’ Batista y liderada por su capitán y líder gol de la Liga MX y de los Tuzos del Pachuca, José Salomón Rondón, Faitelson compartió su “preocupación” por el nivel de México, señalando además que no debería haber mayores expectativas para el Mundial de 2026.

La realidad de la Selección mexicana es que no brilló futbolísticamente contra Jamaica y tampoco es totalmente favorito frente a Venezuela. pic.twitter.com/OwGwLkzAHO — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 26, 2024

Faitelson habló una vez más sin pelos en la lengua

“Yo no estoy preocupado por la Copa América, por si van a pasar a la siguiente ronda; al igual que los directivos, estoy preocupado por el Mundial del 2026. Con estos futbolistas, porque no van a salir otros, ni van a caer del cielo, pero con estos atletas, México no tiene para trascender en la Copa del Mundo que hará en su país”.

Posteriormente, el polémico periodista, confirmó que los altos mandos del futbol mexicano no dieron la más mínima importancia a la Copa América y justificarán un hipotético fracaso argumentando que el campeonato continental se jugó con una selección llena de jugadores jóvenes y sin tener al cuadro “principal”.

“El tema con la Selección Nacional Mexicana es que, de alguna u otra manera, se planeó todo esto para decirnos que esta Copa América se jugó con un cuadro que no es el equipo principal, que son jugadores jóvenes, y lamentablemente se está desperdiciando”.

