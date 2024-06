Edson Álvarez fuera oficialmente de la Copa América 2024, pero se quedará a apoyar a sus compañeros

Edson Álvarez finalmente quedó fuera de la Copa América 2024 en forma oficial al confirmarse este martes que la lesión muscular sufrida el pasado martes durante el juego donde la selección de México se impuso 1-0 a su similar de Jamaica, fue un desgarre muscular que requerirá de cuatro a seis semanas de rehabilitación.

Lo anterior se pudo confirmar después de conocer los resultados de los estudios que se le practicaron en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, con lo cual el mediocampista del West Ham, Edson Álvarez, causó baja de la Selección Mexicana por lesión y se perderá el resto de la Copa América 2024.

🏥📋

Los estudios realizados a @EdsonAlvarez19 este día en L.A arrojaron que nuestro capitán sufrió un Desgarro parcial Miofascial de Músculo Bíceps Femoral y Músculo Semitendinoso Izquierdo.



El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador. 🔋#JuntosyUnidos… — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 26, 2024

Las autoridades y cuerpo técnico del combinado de México dieron a conocer la desafortunada noticia, por lo cual causó baja de manera oficial, pero se tomó la decisión de que se mantenga en el grupo hasta el fin de la Copa América 2024, mientras tanto trabajará en su rehabilitación.

“Me sentí con la responsabilidad y con las ganas de darles este mensaje, desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin, no tengo palabras, es un duro golpe para mí, tenía esa ilusión como la tienen mis compañeros, pero son cosas que pasan en el futbol y tendré que aprender y crecer de todo esto”, dijo el propio Edson en un mensaje difundido en redes sociales.

Álvarez también dijo al respecto que: “También, he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha, me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo pronto posible”.

Edson Álvarez acompañó a la Selección Mexicana en su viaje a Los Angeles, California, sede del partido frente a Venezuela, donde se le observó usando maletas y después trasladándose a un hospital para someterse a los exámenes que arrojaron el resultado de la afectación muscular.

Frente a la decisión de quedarse con el grupo, el técnico Jaime Lozano expuso que: “Su liderazgo, compostura y presencia defensiva son activos invaluables para el equipo. Todos esperamos una pronta recuperación para él”.

Como se recordará Edson Álvarez en el minuto 28 del encuentro contra Jamaica sufrió la afectación en la parte posterior del muslo derecho al tratar de impedir el contragolpe de un delantero de los caribeños, pero de pronto se tiró al suelo tomándose la pierna con un rictus de dolor reflejado en el rostro que hizo presagiar como fue, lo peor.

Edson Álvarez, en el carrito de las desgracias, presagiando lo peor por la afectación muscular que sufrió durante el juego vs. Jamaica. Crédito: David J. Phillip | AP

Álvarez llegó a la Copa América 2024 junto con Santiago Giménez, uno de los dos jugadores de mayor relevancia en el seleccionado de México y se esperaba que esta competencia fuera la plataforma para su fichaje con el Manchester United de la Premier League, pero ahora se deberá esperar como se mueven las cosas en el entorno del ex mediocampista del América y de Ajax de los Países Bajos.

México se enfrentará a Venezuela el miércoles 26 de junio a las 21:horas del este y 19:00 horas de la CDMX. Con un triunfo, la Selección Mexicana podría asegurar su lugar en la próxima ronda del campeonato.

