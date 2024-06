Julio César Chávez Jr. cree que Canelo Álvarez subirá de nivel si vence a Crawford y Benavídez

Julio César Chávez Jr. cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, subirá de nivel en su carrera si acepta pelear y vence tanto a Terence Crawford como a David Benavídez.

En una entrevista con ESNEWS, Chávez Jr. afirmó que le gustaría que Canelo Álvarez tomara riesgos y enfrentara a Crawford y Benavídez porque piensa que puede ganarles. Además, admitió que no le agrada la idea de una pelea con Edgar Berlanga.

“Si Canelo le gana a Benavídez y a Crawford, se va a ir a otro nivel. Como Mayweather y Pacquiao, puede ganar $50, $60 o $70 millones de dólares por pelea. Necesita tomar el riesgo, y si pierde, también gana. Entonces, me gustaría que Canelo tomara ese tipo de riesgos. Yo sigo sin entender por qué tomó la pelea con Bivol, por el estilo de Bivol, porque no era un nombre muy conocido. Entonces creo que Canelo puede ganarle a Crawford y a Benavídez y subir a otro nivel”, dijo.

Canelo Álvarez podría enfrentar a David Benavídez en septiembre. Crédito: Steve Marcus | Cortesía

“Realmente, no me gustaría ver esa pelea, porque prefiero ver Crawford contra Canelo y Benavídez contra Canelo. Son mejores peleas, son campeones mundiales. No creo que haya alguien que quiera ver la pelea de Canelo y Berlanga. Me gusta Berlanga, es muy buen peleador, pero no creo que tenga los logros suficientes como para pelear con el Canelo”, agregó.

Después de llegar a un acuerdo con el equipo de William Scull, Canelo Álvarez mantendrá su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y se espera que en los próximos días se pronuncie acerca de su pelea en septiembre.

Como el cubano Scull se hizo a un lado, Edgar Berlanga y David Benavídez surgen como potenciales oponentes del mexicano. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés en enfrentar al Bandera Roja quien ha sido retador oficial desde hace tres años y pidió una bolsa de $200 millones de dólares para aceptar la pelea.

Turki Alalshikh rechazó la petición de Benavídez de hacerla pelea con Canelo Álvarez y, en cambio, se encuentra trabajando en concretar un duelo entre el tapatío y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025 y el campeón indiscutido dejó abierta la posibilidad de enfrentar a Bud si le pagan una buena bolsa.

Terence Crawford quiere enfrentar a Canelo Álvarez y sumar su tercer campeonato indiscutido. Crédito: John Locher | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

