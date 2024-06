Canelo Álvarez no se considera el mejor peleador en la historia de México

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, expresó que no se considera el mejor peleador en la historia de México, pero sí siente que es el más destacado de la actualidad y para el tapatío eso es lo que cuenta.

En una entrevista con Univisión Fresno, Canelo Álvarez indicó que su país tiene muchos grandes peleadores y cuando se retire sus números serán los que hablen por él. Además, el mexicano afirmó que también es el mejor del mundo en este momento.

“Me siento el mejor peleador del mundo y de México en este momento, claro que sí. Y lo soy, de la historia de México es hablar de muchos peleadores, pero no me considero el mejor en la historia de México. Mis números cuando me retire van a hablar por mí y no tengo que estarlo diciendo. A final de cuentas me siento el mejor del mundo y de México en este momento y eso es lo que cuenta”, dijo.

Canelo Álvarez se considera el mejor peleador del mundo en la actualidad. Crédito: Steve Marcus | AP

A pesar de que Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad y uno de los que más genera dinero, muchos expertos y fanáticos no lo ponen dentro del top cinco de pugilistas mexicanos de la historia. Esto se debe a que el tapatío ha sido criticado por enfrentar a peleadores que ya no están en la cima de su carrera o a quienes sabe que puede vencer, y por no aceptar desafíos con los mejores de su división.

Al contrario de lo que siente el tapatío y de acuerdo con los rankings de boxeo, Oleksandr Usyk o Naoya Inoue son los mejores libra por libra del mundo. El ucraniano y el japonés son campeones indiscutidos de sus divisiones y mantienen sus récord invictos. Terence Crawford los sigue de cerquita en estas listas y hasta hace poco ocupó el primer lugar.

En cambio, el campeón mexicano de cuatro divisiones ocupa el cuarto lugar en el ranking de los mejores libra por libra en estos momentos y la última vez que ocupó este lugar fue en 2021, pero al caer derrotado por segunda vez en su carrera frente a Dmitry Bivol perdió ese lugar.

Oleksandr Usyk y Naoya Inoue son los mejores libra por libra de la actualidad. Crédito: Jose Breton | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

