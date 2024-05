Pitbull Cruz sorprende al elegir a Canelo Álvarez como el mejor boxeador mexicano de la historia

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), sorprendió al elegir a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como el mejor boxeador mexicano de la historia por encima de Julio César Chávez y explicó la razón.

Durante el programa de televisión La Resolana, Pitbull Cruz tuvo que armar una lista de los cinco mejores pugilistas aztecas de todos los tiempos y decidió poner al Canelo Álvarez en la primera posición porque cree que sus habilidades y estilo actual lo hacen un peleador diferente al del César del Boxeo.

“Vamos a hacer una explicación breve del porqué. Tenemos el estilo de antaño que es Julio César Chávez y el estilo actual del boxeo que es el Canelo. Chávez era el famoso o el típico boxeador mexicano que iba entrón. Y del otro lado, el estilo que salió de uno entre un montón”, dijo.

Canelo Álvarez es considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Canelo no es un peleador que va a fajarse, o que va al choque en el primero, segundo o tercer round. (Canelo) va estudiando en la pelea al rival y que tiene un juego de piernas, un juego de cintura, que muy pocos lo tienen, y que gracias a eso ha sido muy criticado”, agregó.

Los siguientes tres mexicanos que conforman la lista del Pitbull Cruz son: Rubén ‘Púas’ Olivares, Marco Antonio Barrera y Raúl ‘Ratón’ Macías.

A pesar de que Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad y uno de los que más genera dinero, muchos expertos y fanáticos no lo ponen dentro del top cinco de pugilistas mexicanos de la historia. Esto se debe a que el tapatío ha sido criticado por enfrentar a peleadores que ya no están en la cima de su carrera o a quienes sabe que puede vencer, y por no aceptar desafíos con los mejores de su división.

David Benavídez ha estado esperando la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez desde hace tres años. Foto: John Locher/AP.

Desde que el Pitbull Cruz derrotó por la vía del nocaut a Rolando ‘Rolly’ Romero y se coronó campeón de la AMB en las 140 libras su popularidad ha crecido mucho más. El mexicano, al igual que el tapatío, es uno de los mejores del momento. Por ello, el nativo de Hermosillo confía en que será el que tome el lugar de Canelo Álvarez cuando se retire.

Además, algunos contendientes y campeones han mostrado interés en enfrentarlo debido a su gran actuación ante el estadounidense. Recordemos que el peleador azteca dominó de principio a fin a su rival y en el octavo el réferi detuvo el combate.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

