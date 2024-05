Julio César Chávez pide a los organismos de boxeo ser más justos con los retadores oficiales

Julio César Chávez expresó que los organismos de boxeo deberían ser más duros y justos con los retadores oficiales, ya que se merecen tener la oportunidad de pelear por los cinturones porque se han ganado ese puesto.

En una entrevista con Bernardo Pilatti, Chávez citó como ejemplo a Saúl ‘Canelo’ Álvarez -quien no ha querido aceptar el duelo con su mandatorio David Benavídez- para explicar su punto y aseguró que en su promotora le inculcará a sus peleadores a siempre pelear con los mejores como lo hizo él.

“Totalmente. Los organismos deberían de ser mucho más eficientes, deberían de ser más duros. Porque no es justo para los campeones de ahora, no es justo que al retador oficial no le den la oportunidad. No estoy hablando solamente de Canelo. Estoy hablando de todos los peleadores en general. Ahora la mercadotecnia es más el negocio que el espectáculo, que el boxeo”, dijo.

Canelo Álvarez ha sido muy criticado por no pelear con David Benavídez y porque el CMB lo protege. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

“Claro, así como yo fui. Yo siempre peleé con los mejores en su momento, siempre peleé con el retador oficial. Yo le voy a inculcar a mis peleadores, primero está el deporte y el dinero ya viene después”, concluyó el César del Boxeo.

Desde hace tres años David Benavídez ha sido el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Ahora, tras su victoria sobre Jaime Munguía, el campeón indiscutido de las 168 libras recibió la orden de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para defender sus títulos contra el contendiente cubano William Scull, pero hasta el momento no se sabe si Canelo Álvarez aceptará o dejará vacante la faja del organismo, ya que ha dejado claro que nadie puede obligarlo a nada.

David Benavídez espera que para septiembre Canelo Álvarez le dé la oportunidad para enfrentarse. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Este tipo de escenarios, según el propio Julio César Chávez, se están haciendo más comunes porque ahora solo importa el espectáculo y el dinero que pueda generar para los peleadores. Además, el hecho de que el organismo de boxeo obligue a los campeones a pelear con sus retadores oficiales no es garantía de que el duelo suceda porque los peleadores optan por renunciar al título para no enfrentarlos.

Cabe destacar que no todos los campeones tienen este tipo de protecciones por parte de los entes rectores del boxeo, ya que en algunos casos las peleas con los primeros en los rankings sí son ordenadas. De hecho, la FIB ha sido muy firme y ha hecho respetar sus reglamentos. Jermell Charlo y Terence Crawford fueron despojados después de no cumplir con sus obligaciones.

