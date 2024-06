¿Messi lesionado luego de partido ante Chile? Las imágenes de su incomodidad

Las alarmas de la selección nacional de Argentina se encendieron en lo que fue el primer tiempo del partido que sostuvieron ante el combinado de Chile, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024 que se lleva a cabo en los Estados Unidos. El delantero de 37 años de edad, venía sintiendo cierta incomodidad con la respuesta de su pierna derecha, pero la misma se hizo mucho más intensa al minuto 23 del partido. En ese momento, volcado sobre el lateral derecho, Messi fue víctima de una falta por parte de Gabriel Suazo y en la caída dejó saber con gestos de dolor que no estaba al 100%.

De inmediato fue atendido por el cuerpo médico de la escuadra albiceleste y continúo jugando, aunque se le vio estrechando y tocándose de manera muy seguida la zona que le afecta en más de una ocasión hasta la conclusión del primer tiempo de juego.

El capitán y delantero estrella del Inter Miami regresó al campo de juego para el segundo tiempo y aprovechó el descanso de mitad de partido para estirar y tantear un poco cómo estaba su pierna. Pero el momento donde de verdad hubo más incertidumbre y miedo fue al minuto 30 de juego, cuando Messi fue el líder de un contragolpe, le robaron la pelota y otra vez se le vio con claros gestos de dolor.

Messi más activo que nunca

Sin embargo, esto nunca fue un condicionante para que siguiera activo en el partido y atacando la valla rival defendida por Claudio Bravo; al minuto 35 de juego consiguió rematar un zurdazo que pasó muy cerca del gol y culminó en el palo. Messi además se hizo cargo de patear cada una de las pelotas detenidas en el encuentro sin mayores problemas.

A pesar de las dudas, Messi salió a jugar el complemento. A los 4′ pudo entregar un excelente pase a su compañero Nahuel Molina, quien sacó un disparo potente que logró ser rechazado por Bravo, en la situación más clara del defensor del título de colocarse arriba en el marcador del partido. Y a los 56 fue capaz de enviar un centro bastante preciso y claro para la entrada de Alexis Mac Allister, quien no llegó a conectar con potencia y Argentina se perdía otra gran chance de irse arriba en el marcador. En el epílogo, intentó un gol olímpico que Bravo leyó y evitó sin mayores consecuencias. Por si fuera poco, Messi ejecutó el centro que terminó en la anotación de Lautaro Martínez.

Messi analizó y habló sobre el partido

“Ya lo dijimos, la cancha no ayuda para que nosotros podamos jugar rápido y salir de abajo en velocidad. Muchas veces necesitamos dos o tres toques para poder hacer la salida y encontrar los pases entre líneas con los que tanto daño hacemos a los rivales. Esta cancha hace que tengas que hacer un tiempo más y eso facilita a los defensores contrarios”.

“El hambre de este grupo está siempre. Para jugar contra equipos sudamericanos cuando no se puede jugar hay que sacarlo de alguna manera. Sabíamos que iba a ser así y para nosotros era importante ganar para clasificar. Chile también se juega lo suyo así que es normal el partido que esperábamos”.

¿Qué dijo Messi sobre sus molestias físicas?

“Qué se yo, ahora voy a ver. Sí, me molesta un poco. Pude terminar jugando, espero que no sea nada grave”. Y agregó: “Fue de la nada. Yo hace un par de días vengo con dolor de garganta y fiebre, quizás un poco eso me pasó factura hoy también. Pero no es algo viejo ni que traía, simplemente una contractura. Veremos”.

