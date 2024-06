Alicia Machado luce su curvilínea figura al usar un body de corte alto con transparencias

Alicia Machado ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, pues en sus historias de esa red social publicó un video que la muestra en la noche y en su cama, luciendo su figura al usar un body negro con transparencias. El mensaje que escribió en su post fue: “Fascinada con mi nueva locura”.

La bella actriz venezolana sigue participando en el reality show “Top Chef VIP”, y al parecer ha dejado atrás la polémica que la envolvió por sus comentarios hacia José Luis Rodríguez “El Puma”. Ahora ella sorprendió en la prueba de salvación con una receta que tituló “Un Recuerdo De Tailandia”. Finalmente, la eliminada de la semana fue Rosie Rivera.

En su faceta de empresaria, la ex Miss Universo lanzó hace varios meses una línea de batidos de proteína, dentro de su propio plan de dieta. También protagoniza (junto con Lucía Méndez, Itatí Cantoral y Patricia Manterola) la película “Mejor Viuda Que Mal Acompañada“, que se estrenará en México este otoño.

Machado no deja de publicar mensajes positivos en sus redes, y asegura que llegará hasta la final del concurso. Ella recientemente escribió: “¿Dónde está mi gente? Esto está cada vez más intenso, a eso vinimos, toda mi energía está puesta en mis intereses y en el amor 🥰 de los que me importan! Enfócate en lo tuyo! Yo vine a ganar 🥇 en todo lo que YO hago, siempre me entrego el 💯 y así soy YO! Buenos días ☀️ y con la mejor actitud por lo mío y para lo mío!”

Alicia disfruta de un merecido descanso los fines de semana, y no olvida complacer a sus fans en las redes sociales. Ella publicó otro clip en el que aparece recostada tomando el sol, usando un bikini de hilos en animal print y presumiendo su escultural cuerpo.

