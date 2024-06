Anthony Joshua está feliz de que Tyson Fury no sea campeón indiscutible: “Es un idiota”

Anthony Joshua está feliz de que Tyson Fury haya sido derrotado por Oleksandr Usyk y no se haya coronado campeón indiscutible de peso pesado el pasado mes de mayo porque es un idiota muy irrespetuoso.

En declaraciones a Talk Sports, Joshua recordó que Fury le faltó el respeto a Usyk durante la promoción del duelo porque le gusta pisar gente para sentirse mejor que los demás y eso no le parece correcto.

“Me alegro de que Fury no sea el campeón indiscutible, porque creo que es un idiota. Si fuera otra persona quien perdió la pelea, podría pensar que fue una vergüenza, pero siempre he dicho que es un idiota, muy irrespetuoso. Simplemente, siento que él piensa que al pisar a otras personas puede llegar hasta donde quiere, y eso lo hace sentir mejor que todos”, dijo.

Tyson Fury sigue diciendo que ganó la pelea contra Oleksandr Usyk. Crédito: Ian Walton | AP

“No compito con nadie, estoy en mi propio carril, pero él tiene que pisar gente para sentirse bien. No está para nada bien. Le faltó el respeto a Usyk, lo llamó conejito y peso mediano. Eso no es bueno para el deporte. Si te respeto y tú me respetas, podemos levantar este deporte y la gente pensará que somos dos peleadores de los grandes del mundo. Fury siempre intentará pisarte, es un tipo que salió del pub y no está a tu nivel. Luego le dan una paliza, y se lo merece”, agregó.

De acuerdo con los expertos en el deporte, Oleksandr Usyk es el favorito para llevarse la victoria en la revancha con Tyson Fury y le aconsejan al británico no subir nuevamente al ring con el ucraniano. A pesar de los que piensan los especialistas, Anthony Joshua quiere que The Gipsy King gane el duelo para enfrentarlo de una vez por todas.

“Usyk es un buen peleador, no se puede negar. Fury debería darle sus flores y seguir adelante. En cierto modo, me gustaría que Fury gane la revancha. Ya no me importa si gana o pierde, solamente quiero pelear con él. Se prolongó mucho”, concluyó.

En el primer duelo celebrado el pasado mes de mayo, Oleksandr Usyk comenzó perdiendo la pelea con Tyson Fury, quien lo mantuvo a raya en la primera mitad por su gran alcance, movilidad en el ring y con los golpes al cuerpo.

El ucraniano fue ganando confianza en la segunda parte del combate y en el noveno casi noqueó al peleador inglés. Transcurridos los 12 rounds, un juez anotó 113-114 para The Gipsy King, mientras que los otros dos jueces vieron ganador a Usyk 115-12 y 114-113 para hacer historia. Desde hace 19 años no se lograba esta hazaña, ya que el último en hacerlo fue Lennox Lewis.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk volverán al ring a finales del 2024. Crédito: Francisco Seco | AP

Poco después de la pelea, Turki AlAlshikh -presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita- anunció oficialmente que la revancha entre el ucraniano y el británico por el campeonato indiscutido de peso pesado el próximo 21 de diciembre en Riyadh, pero ahora solo será por tres de los cinturones de la división.

Tyson Fury, de 35 años, cayó derrotado por primera vez en su carrera ante el ucraniano en un duelo de unificación. The Gipsy King ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, un revés y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se coronó campeón indiscutido por segunda vez en su carrera, pero esta vez en peso pesado, tras una reñida pelea con Fury en Arabia Saudita. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 22 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

