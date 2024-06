Tyson Fury niega haber perdido contra Oleksandr Usyk: “Sabe que no me ganó”

Tyson Fury sigue negando haber perdido contra Oleksandr Usyk en la pelea por el campeonato indiscutido de peso pesado y aseguró que el ucraniano sabe que no lo venció el pasado mes de mayo en Arabia Saudita.

En una entrevista con Furocity, The Gipsy King se mostró confiado y expresó que pensaba que había ganado el enfrentamiento porque golpeó a Usyk con combinaciones en la cabeza en la mayoría de los asaltos.

“He visto muchas peleas y todavía obtuve la misma respuesta: pensé que había ganado. Usyk sabe que no me ganó. Pensé que le había golpeado la cabeza durante la mayoría de los asaltos. En realidad fue mucho más fácil de lo que pensé que sería. La gente decía que es difícil de golpear, yo lo iluminaba con combinaciones de cuatro golpes y me reía de él”, dijo.

Oleksandr Usyk se convirtió en campeón indiscutido por segunda vez en su carrera, pero esta vez en peso pesado. Crédito: Francisco Seco | AP

En el primer duelo celebrado el pasado mes de mayo, Oleksandr Usyk comenzó perdiendo la pelea con Tyson Fury, quien lo mantuvo a raya en la primera mitad por su gran alcance, movilidad en el ring y con los golpes al cuerpo.

El ucraniano fue ganando confianza en la segunda parte del combate y en el noveno casi noqueó al peleador inglés. Transcurridos los 12 rounds, un juez anotó 113-114 para The Gipsy King, mientras que los otros dos jueces vieron ganador a Usyk 115-12 y 114-113 para hacer historia. Desde hace 19 años no se lograba esta hazaña, ya que el último en hacerlo fue Lennox Lewis.

Poco después de la pelea, Turki AlAlshikh -presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita- anunció oficialmente que la revancha entre el ucraniano y el británico por el campeonato indiscutido de peso pesado, si la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no despoja a Usyk del título, se realizará el próximo 21 de diciembre en Riyadh.

Tyson Fury y Oleksandr Usyk volverán a verse las caras en el ring a finales del 2024. Crédito: Francisco Seco | AP

De acuerdo con los expertos en el deporte, Oleksandr Usyk es el favorito para llevarse la victoria en la revancha con Tyson Fury y le aconsejan al británico no subir nuevamente al ring con el ahora campeón indiscutido de peso pesado.

Tyson Fury, de 35 años, cayó derrotado por primera vez en su carrera ante el ucraniano en un duelo de unificación. The Gipsy King ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, un revés y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se coronó campeón indiscutido por segunda vez en su carrera, pero esta vez en peso pesado, tras una reñida pelea con Fury en Arabia Saudita. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 22 peleas, 14 de ellas por la vía rápida.

