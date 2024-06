Comunidades de Iowa y Minnesota devastadas por las históricas inundaciones

Muchas casas y negocios han sido arresados en Iowa y Minnesota por inundaciones históricas, mientras que se espera que el mal tiempo continúe por el resto de la semana.

En Sioux City, Iowa, personas con casas a lo largo del río comenzaron a regresar a sus hogares el miércoles para encontrar escenas de destrucción. Mientras que viviendas con vista al río Blue Earth y a la presa Rapidan en Minnesota desaparecieron bajo las aguas.

Al menos 20 ríos todavía se encuentran en una etapa de inundación importante, principalmente en el sur de Minnesota y el noroeste de Iowa.

Un clima aún más severo podría estar en camino, con la posibilidad de tormentas en el valle medio superior del Mississippi el jueves por la noche y hasta el viernes. Unos 6 millones de personas corren el riesgo de sufrir tormentas en las Montañas Rocosas y las Llanuras del Norte y Central.

Las lluvias más fuertes, de entre 1 y 2 pulgadas, se deben a las tierras al sur de los ríos afectados, pero incluso una pequeña cantidad podría causar más inundaciones.

Existe una ligera posibilidad de lluvia excesiva, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un pronóstico, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones repentinas.

Las tierras agrícolas de la región se han visto duramente afectadas por las inundaciones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo el miércoles que la semana pasada el Alto Medio Oeste recibió el doble de la cantidad normal de lluvia, con 23 centímetros de lluvia en algunos lugares.

Brad Dehn, un agricultor con más de 1,300 acres en el condado de Wright, Minnesota, dijo que su soja está atrofiada y su maíz es más corto de lo normal.

“Las raíces son superficiales. Todavía no han llegado a lo profundo”, dijo Dehn. “Eso no quiere decir que no pueda mejorar, pero tiene sus desafíos para el futuro”, dijo a KARE, afiliada de NBC, de Minneapolis.

Las tormentas también sacudieron el noreste el miércoles, dejando sin electricidad a más de 250,000 clientes de energía en toda la región hasta el jueves por la mañana. La ciudad de Nueva York fue azotada por fuertes tormentas que trajeron relámpagos, granizo y fuertes vientos al área metropolitana, derribando árboles y líneas eléctricas.

Unos 10 millones de personas estarán en riesgo de sufrir tormentas severas el viernes en las Llanuras Centrales y el Medio Oeste, con grandes granizos y fuertes vientos posibles en el oeste de Nebraska y partes de Kansas. La amenaza de tornado será mayor en el noreste de Kansas y el noroeste de Missouri.

Al menos 21 millones de personas en los estados del sur estaban bajo alerta de calor para el viernes. Las áreas de Texas, Oklahoma y Carolina del Sur podrían alcanzar más de 100 grados en el índice de calor, una medida de qué tan caliente realmente se siente con humedad.

