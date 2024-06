Debate entre Biden y Trump: ¿quién llega más vulnerable? ¿cuáles son los temas clave?

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump tendrán este jueves su primer debate presidencial extraoficial, un evento que podría marcar la nueva ruta de las campañas y exponer quién está más vulnerable.

Según las encuestas, Biden y Trump arriban a este debate con un empate técnico, ya que el promedio nacional coloca al republicano 1.5 por arriba, pero el margen de error en las encuestas oscila entre el tres y cinco puntos porcentuales, lo que también es un elemento al evaluar resultados.

Hay dos encuestas a destacar, mientras el New York Times coloca a Trump con cuatro puntos porcentuales por encima de Biden, la cadena Fox News revela una ventaja de dos puntos del demócrata frente al republicano.

¿Quién llega entonces más vulnerable a este debate?, le pregunté al historiador Talmage Boston, quien recientemente publicó el libro “How the Best Did It: Leadership Lessons from Our Top Presidents” (Post Hill Press, 2024) sobre ocho presidentes estadounidenses.

“Creo que están [en una situación] igualmente complicada, pero obviamente por razones diferentes”, dijo Boston. “El principal problema de Biden es su salud mental. Y el principal problema de Trump es cuáles serán las consecuencias criminales de sus acciones pasadas. Entonces, esas son dos categorías de preocupaciones muy diferentes, para cualquier votante que intervenga en la toma de decisiones al respecto”.

El debate presidencial organizado por CNN en Atlanta, Georgia, comenzará a las 9:00 p.m. del Este. Las campañas de ambos candidatos negociaron varios términos y reglas.

De entrada, los aspirantes presidenciales solamente tendrán acceso a un cuaderno de notas, un bolígrafo y agua.

El control del tiempo y el micrófono serán estrictos. CNN estableció un sistema para evitar que haya interrupciones durante las respuestas que cada uno ofrezca a los cuestionamientos.

La posición en el escenario también fue negociada. En la transmisión, los espectadores verán a Biden del lado derecho.

¿Cuáles son los temas del debate?

Los temas más candentes en la política de Estados Unidos han sido desde hace varios meses economía, salud reproductiva y aborto, inmigración y frontera, así como los conflictos de Ucrania y Medio Oriente.

Boston considera que Biden y Trump se atacarán mutuamente. Al primero le podrían llegar cuestionamientos sobre su capacidad mental, mientras al segundo por su historial judicial, incluido ser convicto de 34 delitos penales por el pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels.

“Además de los temas que hemos mencionado [el debate podría] tratar siempre de la economía y cómo la economía afecta a las personas, es el tema número”, consideró Boston.

Agregó que los votantes estadounidenses “votan con su bolsillo”, por ello el tema será esencial.

“Si [a los votantes] les va bien económicamente, entonces piensan, ‘¿por qué querría cambiar algo?’ Y si no les va bien económicamente, entonces están buscando algo nuevo y diferente”, destacó Boston. “Dado que, en esta elección, tenemos algo que nunca antes habíamos tenido en la historia de Estados Unidos, tenemos dos personas compitiendo entre sí y ambos han sido presidentes. Así que tenemos un historial presidencial, que cada uno de ellos tiene y sobre el cual la gente puede sentirse favorable o desfavorablemente identificada”.

Es decir, Biden y Trump ya no pueden solamente prometer, ya que ambos han tenido la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer con la economía de EE.UU.

“Y, ciertamente, el desempeño de la economía durante la presidencia de Trump en comparación con la presidencia de Biden es algo que los votantes deberían considerar”, dijo Boston.

El experto reconoció que los asuntos externos de EE.UU. están avanzando en la agenda presidencial y la contienda electoral.

“La pregunta es quién sea el Comandante en Jefe durante los próximos cuatro años en un mundo muy inestable, obviamente, con Israel y la situación en Medio Oriente; con Rusia y la guerra de Ucrania; con China, obviamente, un país increíblemente fuerte, posiblemente más fuerte que Estados Unidos, y cuáles son sus planes para los próximos cuatro años, por ejemplo, si intentará apoderarse de Taiwán”.

Gran expectativa ha generado el primer debate presidencial, organizado por CNN en Atlanta, Georgia. Crédito: Gerald Herbert | AP

La inmigración y la frontera

Parte de la campaña del expresidente Trump han sido ataques a las políticas migratorias del presidente Biden, quien envió una reforma migratoria en 2021 al Congreso, donde quedó estancada.

El incremento de cruces irregulares de inmigrantes permitió a Trump volver a su retórica xenofóbica, llamando a migrantes “criminales” y hasta “enfermos mentales”, pero Biden enfrentó severas críticas por lo que se consideró una acción tardía en seguridad fronteriza e inmigración.

“Otro tema obviamente importante en la mente de los votantes es la seguridad fronteriza. Y nuevamente, cada presidente tiene un historial de cuatro años. Trump, en su mayor parte tuvo un historial muy bueno en seguridad fronteriza, con la excepción de las personas que se oponen a que haya separado a los niños de sus padres”, dijo Boston.

Sobre las acciones recientes de Biden –tras el fracaso del proyecto bipartidista– que han bajado 40% los encuentros con inmigrantes en la frontera, Boston considera que el presidente tardó en actuar.

“Creo que la mayoría de la gente lo verá como algo mínimo y demasiado tarde. Que éste es un tema que, en su mayor parte, ha ignorado durante sus cuatro años de presidencia”, consideró Boston. “Ahora que se ha convertido en un tema tan dominante en la campaña política [que] tiene que hacer algo para tratar de dejar un mejor sabor de boca al menos a algunas personas acerca de que le da cierta prioridad al tema. Entonces puede que ayude un poco, pero no creo que vaya a ayudar mucho en términos de que la gente piense en cómo le ha ido en los últimos cuatro años”.

El debate en español

Noticias Telemundo transmitirá simultáneamente el debate presidencial de CNN.

El encuentro organizado en Atlanta, Georgia, es este jueves 27 a las 9:00 p.m. del Este (6:00 p.m. del Pacífico) en los estudios de CNN en Atlanta.

