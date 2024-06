Justin Timberlake vuelve a publicar en sus redes sociales tras su arresto

Los últimos días han sido difíciles para Justin Timberlake, luego de que fuera arrestado el 18 de junio en Sag Harbor, Long Island, por conducir en estado de ebriedad. El cantante salió libre horas después y no tuvo necesidad de suspender su gira Forget Tomorrow. Ahora, ha decidido volver a publicar en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram (donde tiene más de 72 millones de seguidores) Justin compartió un video en el que se le ve en el Madison Square Garden, donde ofreció sus dos más recientes conciertos. El presume una camiseta cuyo diseño está inspirado en la mercancía de los Nicks de Nueva York -su equipo favorito de basquetbol-, y dice: “Esto es tan importante ahorita. Vamos, vamos con los colores de los Knicks. ¡Tenemos que hacerlo!”

Los shows de Timberlake fueron todo un éxito, y en otro clip se le ve probando unos dulces en una sala y antes de salir al escenario (lo acompañan sus bailarines y su esposa Jessica Biel). Ambos posts han obtenido ya más de cinco millones de reproducciones.

El artista de 43 años tendrá que comparecer ante un juez el 26 de julio, pero la audiencia será virtual, y en ésta podría acudir en su representación el abogado Ed Burke. La semana pasada, durante su concierto en Chicago, Justin agradeció el apoyo de sus fans: “Sé que a veces soy difícil de amar, pero ustedes siguen amándome. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Ha sido una semana difícil, pero ustedes están aquí, y yo estoy aquí, y nada puede cambiar este momento”.

Burke dio detalles de la situación legal del cantante hasta el momento: “El cargo fue porque (Justin) rechazó la prueba de alcoholemia. El señor Timberlake también fue acusado de otras dos citaciones judiciales, pasarse un señalamiento de alto y no circular por el carril correcto”.

El oficial que llevó a cabo el arresto escribió en su reporte que Justin dijo haber tomado sólo un martini la noche que acudió a The American Hotel, en Sag Harbor, para reunirse con unos amigos. Días después, un empleado del lugar declaró a People que el cantante no pidió más tragos esa noche: “Si él estaba bebiendo más, no fue aquí”.

Sigue leyendo: