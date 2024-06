La campaña de Trump lanzará nuevos anuncios denigrando a Biden durante el debate

La campaña del expresidente republicano Donald Trump para las elecciones de 2024 anunció hoy que lanzará dos nuevos anuncios políticos que se transmitirán durante el primer debate presidencial entre Biden y Trump que se realizará el miércoles a las 9 p.m. ET, organizado por CNN.

Los anuncios no están dirigidos a mostrar los logros y éxitos de Trump durante su anterior mandato en la Casa Blanca, sino a denigrar el mandato del presidente demócrata Joe Biden y a Biden personalmente, y serán transmitidos en estados clave para decidir el resultados de las elecciones y en Washington D.C.

El primer anuncio de la campaña de Donald Trump para su reelección en 2024 se titula “Promesas” (‘Promises’, en inglés), y está ya disponible en YouTube, anunciando que “no importa lo que diga Biden durante el debate”.

El anuncio destaca el historial “del corrupto Joe Biden que destruyó la floreciente economía de Trump, importó a nuestro país más de 11 millones de ilegales no autorizados de todo el mundo, desestabilizó la seguridad nacional de Estados Unidos y provocó un aumento de los delitos violentos en toda nuestra nación”.

Y el segundo anuncio político está destinado a destacar que Kamala Harris sucederá a Biden en la Casa Blanca si los demócratas ganan las elecciones porque: “el corrupto Joe Biden no puede andar en bicicleta, subir escaleras ni salir de un escenario. Seguro que Biden no puede liderar nuestro país y no estará cuatro años más en la Casa Blanca. Esperando entre bastidores está la sonriente Kamala Harris. Un voto por el corrupto Joe hoy es un voto por Kamala mañana”.

Las imágenes que se muestran en los videos no han sido verificadas por La Opinión ni por otros medios independientes y es posible que no sean reales.

El calificativo de corrupto aplicado a Joe Biden en los videos, no ha sido demostrado, pese a que los legisladores republicanos del Congreso abrieron una investigación desde hace meses para un posible juicio político contra el presidente.

